"Quisiera poder abrazarte de nuevo": la ausencia que conmueve a Cathy Fulop

La actriz y conductora Cathy Fulop estuvo muy nostálgica este domingo y compartió un posteo en el que se refirió a una de las mujeres más importantes de su vida.

"Hola Mamá. Ella tiene una gran sabiduría, es una mujer con una fe inmensa, siempre esta conectada con ese ser superior que llama Dios. Reza durante el día varias veces el rosario repite ese rezo como un mantra. Ella sin saberlo medita, lee sus libros que hablan de la vida espiritual", destacó la venezolana.

"La veo acá en la playa en Venezuela paseando con los hijos y nietos que quedaron ahí y la veo feliz. Recuerdo de chicos cuando decía: "vamos a rezar el rosario" y calmaba a sus 6 diablitos, entre ellos yo y nos ponía a meditar repitiendo el mantra, ...Padre nuestro que estás en los cielos.... ...Santa María madre de Dios... eso 10 veces por 5 misterios y así nos calmaba!!!! Amarte fuerte madrecita amada!!!!! Quisiera poder abrazarte de nuevo. #mamá #madre #amordemadre"., agregó.

Sus seguidores le dejaron mensajes de mucha fuerza y que pronto pueda reencontrarse con ella. Cathy es muy crítica del gobierno venezolano y siempre resalta cómo están viviendo las familias en el régimen de Nicolás Maduro; además de conectarse con compatriotas exiliados en una cadena solidaria.

Un hijito de 14 años

Si bien Catherine Fulop muestra gran parte de su vida a través de sus redes sociales, dejó constancia de que todavía guarda mucho para ella y el seno familiar de los Sabatini - Fulop.

Sin embargo, sus ganas de mostrar a su amor la llevó a escribir un posteo muy especial y presentar a un ser querido para ella a todos sus seguidores.

"El es Ronnie, es mi hijito, tiene ya 14 años y durante todo este tiempo a mi lado me enseño lo que es el amor más puro y fiel que pueda existir. Se que el me ama con más intensidad de lo que yo a el, es un amor tan grande que no me alcanzaría la vida para devolverle tanto", escribió la modelo.

Recuperada del coronavirus, ella y su familia viven con más intensidad cada momento y a diario deja ver situaciones especiales a través de sus historias de Instagram.

"El me espera cerca de la puerta de casa hasta que yo llegue, si siente que estoy afuera y no termino de entrar, llora, cuando estoy en casa no deja de estar a mi lado, duerme a mis pies, ahora que esta mas grande y le cuesta subir a la cama logré que durmiera en un colchoncito al lado mío", reveló sobre su perro.

Y agregó que "Definitivamente el me ama mas a mi que a si mismo, solo eso existe de un perro a su dueño. Este amor me vuelve loca! Es increíble. Agradezco a la vida que me dio la oportunidad de vivir este AMOR DE PERRO. Él cambio mi alma! Te amo y te amare por siempre!!!!!!!".