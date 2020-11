Detrás de cámara: fuerte encontronazo entre Fede Bal y Dolli Irigoyen

domingo, 8 de noviembre de 2020 22:42

Cuando se supo que Dolli Irigoyen reemplazaría a Germán Martitegui, muchos seguidores de Masterchef Celebrity se preguntaron si la reconocida cocinera sería tan exigente como él. Pero todas esas dudas fueron evacuadas en la gala del último jueves, especialmente tras la durísima devolución que le dio a Fede Bal.

"La ejecución al principio fue buena, pero sobre el final re-cocinaste el lomo, el rosti no está rosti, el agregar una muzzarella cuando hay panceta y tanto aderezo no suma… y la salsa parece un tetra brik", afirmó entonces la jurado.

El actor, que en galas anteriores había tenido algunos cruces con Martitegui, terminó concluyendo: "No sé con quién me quedo eh, si con Germán o con Dolli”.

Pero, según reveló Marcelo Polino este domingo en La Peña de Morfi, la cosa no quedó ahí, sino que también se vivieron tensos momentos fuera de cámara.

“Dolli es muy estricta y muy precisa y no hay lugar de discusión. Fede Bal opinó y cruzó a Dolli, le dijo que no quería que lo traten como en el colegio y que no quería una maestra”, detalló el periodista. Y explicó que si bien todos se pusieron del lado de Irigoyen, las extensas jornadas de grabación del programa, que duran alrededor de 8 horas, pueden llevar a estas rispideces entre los participantes y el jurado.

Fuente: Pronto.

La cita fallida de Bal

En el jueves de "última chance" de MasterChef Celebrity los participantes se sometieron a un nuevo desafío: preparar un plato que vaya en una cena romántica. Las propuestas fueron de lo más variadas y divertidas y fue la querida Claudia Villafañe quien obtuvo el anhelado pase al balcón.

Los demás fueron directo a la gala de eliminación del próximo domingo, entre ellos Federico Bal, quien sorprendió con su actitud desde el momento de presentar el plato. El hijo de Carmen Barbieri presentó un Tournedo de lomo sobre base de papas rosti con muzzarella, con el que quiso "conquistar" a Damián Betular.

"Estas flores son para vos, Damián, porque los hombres también regalamos flores a hombres", señaló ante la sorpresa del jurado. "Siempre fue un tipo tan cálido conmigo, me da buenos consejos", agregó el artista al momento de presentar su bandeja.

Sin embargo no todo quedó ahí, ya que fuera de cámara y una vez terminado el programa, Flor Vigna se encargó de hablar con los participantes, entre ellos con Fede, quien dejó boquiabiertos a todos con una confesión respecto de una cita fallida que tuvo en su vida.

"Sí, con una chica que era pibe, está bueno decir siempre "era pibe". Me mandaba fotos que no era ella, si mide 1,90 metros (en la foto) vos no sos esta, pero fue muy linda la noche y terminamos muy bien", reveló Fede.

Posteriormente, cuando Flor le preguntó por una cita "muy lujosa" a la luz de las velas, el artista agregó que hubo una "a ciegas" con alguien que conoció por Tinder. "Era una chica marplatense que vivía cerca y trabajaba en un renta car. Hermosa", terminó sin más palabras.