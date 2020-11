Atropellaron a Graciela Alfano

domingo, 8 de noviembre de 2020 21:57

Este no parce ser el mes de Graciela Alfano. La semana pasada le robaron sus celular en Palermo y este domingo un hombre la atropelló e insultó mientras corría por Costanera Norte.

"Fue un horror. Yo venía corriendo -es parte de mi rutina de todos los días- y en la vereda había mucha gente. Pasé un grupo de mamás con carritos y me metí en a la bicisenda para avanzar más rápido. En un momento viene un hombre en bici con una niña atrás y me empuja con el manubrio. Casi me caigo. Sentí un golpe en la espalda. Cuando miro para adelante, el señor me estaba insultando y hacía ‘fuck you’”, contó la exvedette en diálogo con TN Show.

Además del golpe, lo que más le molestó a Grace fue el nivel de violencia del hombre que además iba con una niña. “Una pareja logró detenerlo, una chica le sacó una foto, pero después huyó. Me seguía insultando. Sacó su teléfono, me filmó y me amenazó: ‘mañana salís en todos los medios’”, agregó la protagonista.

La actriz admite que su accionar tampoco fue el mejor, pero decidió llamar a la policía. “Yo la verdad reaccioné mal, le dije de todo. Después de unos minutos, llamamos a la Policía. El señor se había ido, pero le entregamos la foto al oficial”.

Finalmente, Graciela aseguró que no tuvo mayores lesiones físicas. “¡Viví un nivel de violencia espantoso! Me pegó fuerte con el manubrio en la espalda. No me fijé si tengo un moretón o algo. Por suerte, estoy bien. ¡Fue feo! ¡Pasé un momento horrible!”, sentenció.

Sus amores

A fines de octubre, Graciela fue al diván de Vero en Cortá por Lozano y se animó a hablar de todo. La actriz sin pelos en la lengua habló de sus romances con dos políticos argentinos: Menem y Macri, dejando sin palabras a todo el equipo.

"Mauricio fue después, pero era clandestina, yo estaba media separada y el también, estábamos solos o sea podíamos pero era medio escondido todo .." empezó contando la diva. "Duró unos cuantos años, muchos ..." continuó.

"Es un hombre muy abierto, de hecho yo conté hace un tiempo que me pidió un trío .." dijo dejando sorprendida a la conductora quien quiso insistir por conocer el nombre del tercero pero no tuvo éxito, solo supo que se trataba de un hombre .