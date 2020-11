Fuerte reclamo de Flavio Mendoza y Nacha Guevara: "se están olvidando de nosotros"

sábado, 7 de noviembre de 2020 00:00

Un fuerte descargo y reclamo hicieron este viernes en la noche en el Cantando 2020, Flavio Mendoza y Nacha Guevara. Fue por las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández, quien anunció que el país sale del ASPO, Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, pero que la actividad teatral sigue frenada hasta nuevo aviso.

Ante esto, la mesa del jurado del reality de canto de El Trece se convirtió en escenario para el fuerte reclamo. El que tomó la posta fue Mendoza quien ya viene pidiendo por la apertura de la actividad ante la grave situación que viven sus hacedores y trabajadores. Luego se sumó Nacha quien apuntó a la función sanadora que éste trae.

"Hoy se anunció que los teatros no iban a abrir y la verdad que tengo que hablar por todos los artistas, no solo del teatro sino los del circo, por los callejeros, escuelas de danza, de teatro y mucha gente que la estamos pasando mal. Todos saben que tuve que vender cosas y muchos no tienen para comer", comenzó expresando.

El productor teatral confesó que casi no va al programa para no empañar con su humor y pensamientos la gala del Super Duelo pero finalmente quiso estar presente y hacerse escuchar: "estamos en una situación muy difícil, donde hicimos todos los protocolos habidos y por haber. Nos pidieron hasta aire y ventilación. Se hizo todo para abrir y le pido al presidente que revea esta situación porque en verdad estamos en una situación dramática. Siento que hay una parte que se están olvidando de muchos de nosotros".

Luego invitó a la comunidad teatral y las ramas del arte a que se sumen a una marcha que realizarán en la calle Corriente el próximo lunes a horario a confirmar. Ese día la bandera que se levantará será para volver a trabajar porque la mayoría de las actividades volvieron al ruedo.

"No tenemos que pensar en quienes podemos pagar un plato de comida sino en los que no tienen para pagar un plato de comida. De verdad con protocolos tenemos que trabajar. Está todo abierto", indicó y destacó que hasta los programas de televisión, en un lugar cerrado, están trabajando.

"Como no vamos a trabajar con el 30% en un teatro, circo, parque. De verdad tienen que pensar que no solo somos los que estamos arriba de un escenario porque además hay boleteros, maquinistas, acomodadores que necesitan trabajar. Son muchas miles de familias. De verdad necesitamos que revean esta situación. Teníamos hoy (por este viernes) esa esperanza", agregó subrayando que "hace 8 meses que transformamos un teatro" y no se puede habilitar.

Por su parte, Nacha Guevara aseguró que apoya "completamente lo que dice Flavio" y explicó que "el teatro no es solo las necesidades económica de la comunidad teatral".

"El teatro cumple una función, señores del gobierno, que ninguna otra cumple. Es una emoción humana y por eso sobrevivió miles de años a la guerra, al cine, a la TV. El teatro es sanador y los que estamos en el escenario y los que presenciamos necesitamos sanar. Por favor hagan su mejor esfuerzo", finalizó.