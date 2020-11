"Cómo hizo para...", la bomba que le lanzaron a Hernán Drago y que lo dejó mudo

sábado, 7 de noviembre de 2020 00:00

Este viernes, Mariana Brey pasó por "Bienvenidos a Bordo" y lanzó una bomba que dejó mudo y en medio de un momento incómodo, a Hernán Drago.

La angelita le respondió una pregunta a Guido Kaczka, quien claramente no esperaba esa respuesta, y le tuvo que poner los frenos ante la lanza que tiró. “Lo tenés de invitado a Drago en los ángeles de la mañana, ¿Qué le podrías preguntar?", la interrogó Guido.

Pensativa durante unos segundos, Brey sin pelos en la lengua, lanzó sin titubear, sobre lo que le gustaría saber del modelo: "cómo hizo para convivir con su exmujer, mientras estaba enamorado de otra”.

Boquiabierto ante la inquietud de la panelista, antes de que Hernán pueda pronunciar palabra alguna, Guido intervino. “No, bueno, paremos. Pobre Drago, no. Es terrible la angelita. No sé cómo hace Ángel de Brito. Es tremendo locutor, a mí me corrió un fuego”, cerro Guido entre risas.

Después del momento, Hernán optó por sólo hacer un gesto incómodo y no responder con palabras. ¡No se lo esperaba!