¡Bomba! Martín Baclini le dejó abierta la puerta a Cinthia Fernández

sábado, 7 de noviembre de 2020 00:00

Este viernes, Martín Baclini volvió a la pista del Cantando 2020, tras su participación en el Super Duelo, y después de ser tomado por la cámara de Lizardo Ponce, donde se lo vio cariñoso con su ex Cinthia Fernández.

En las imágenes difundidas por su compañero de concurso, a Baclini se lo vio bailando con Cinthia mientras La Bomba Tucumana y Tyago Griffo cantaban. "Me muero con estos dos", aseguró Lizardo junto a las imágenes que también fueron replicadas por el empresario, en Instagram.

Tras su vuelta, Ángel de Brito no dudó en preguntarle qué le había parecido el video difundido por el influencer, y sin más rodeos, lo interrogó. "Qué hablaban tanto con Cinthia ayer, que Lizardo los filmó y subió a las redes?", lanzó el conductor.

"Cuando canto "La Bomba", el tema "Me vas a extrañar", (Cinthia) me agarró, me tocó y me empezó a hablar", reveló Baclini. No satisfecho con la respuesta, Ángel quiso saber "la verdad". "¿La extrañás?", preguntó.

"Desde un lugar sano, diferente a lo que es de pareja, sí, a ella y a las nenas. Creo que el amor se puede manifestar de muchas formas", aseguró. "Es decir que ¿nunca más los vemos como novios?", indagó el conductor.

"Nunca más, no sé, pero hoy mi amor va por otro lado. Estoy totalmente solo desde hace mucho tiempo, desde marzo", contó Baclini a lo que De Brito cerro "no sé si creerte".