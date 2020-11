Barby Franco sorprendió con su pancita en el programa de Pampita

sábado, 7 de noviembre de 2020 00:00

Con un vestido rosa de "Baby girl", este viernes Barby Franco sorprendió en el piso de Pampita Online con una tierna "pancita" y la conductora se ilusionó con el embarazo de su amiga.

Desde hace ya varios días, circula el rumor de que la modelo será mamá junto al mediático abogado Fernando Burlando, y si bien ella expresó ese deseo en varias oportunidades, sin rodeos aclaró lo que pasa.

Al momento de presentarla en el programa, Pampita reveló que "la vi llegar y me dije "me va a traer la noticia". Me pongo a saltar como loca. Fíjense cuando la vean entrar".

Con la vara alta en expectativas, Barby ingresó al piso y antes de que su amiga siguiera con el adelanto de un posible anuncio, aclaró los tantos con buen humor. “¿Qué pasa ahí? ¿Hay alguna noticia?”, lanzó Pampita sin más rodeos.

"Si me pongo de ‘cote’... Todo el mundo me dice que estoy embarazada. Pero es toda la birra que tomé el finde", reveló Franco con una risa pícara en su rostro. “Chupé un poco de más porque hubo una noticia muy linda en mi familia. Chupé de más. Es casualidad”, agregó.

"Me ilusioné. Pensé que teníamos que salir a festejar, hacer el baby shower”, cerró Pampita.