Tini Stoessel, a fondo sobre el film con Jackie Chan y su videoclip con Alejandro Sanz

viernes, 6 de noviembre de 2020 16:13

"Era mi sueño poder cantar con él". Con esas palabras, Tini Stoessel definió la experiencia que le tocó vivir de compartir un tema y un videoclip con Alejandro Sanz. La joven cantante estrenó Un beso en Madrid, el tema que fue compuesto por ella y que grabó junto al artista español tras haber compartido varias horas de trabajo en el reality español La Voz de España.

“Siempre fue mi sueño, de toda la vida, poder compartir algo con Alejandro Sanz", destacó la ex Violetta en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (El Trece), donde contó que se siente "muy contenta y agradecida de esta oportunidad" que le dio.

Luego destacó que si bien ya conocía al cantante desde antes, la buena relación comenzó cuando compartió la posibilidad con él de ser jurado del concurso televisivo La Voz, de España.

"Nos habíamos cruzado en una que otra vez. Pero el vinculo se armó con La Voz (...) No me animaba ni siquiera estando con él, terminó la experiencia de La Voz y se armó ese vínculo tan especial", agregó Tini y luego confesó que “quería hacer una canción con él" y por eso un día se animó y lo encaró para ver si quería prenderse él a la idea de ella.

"Le mandé la canción por whatsapp y dije 'lo peor que puede pasar es que me diga que no’ y me dijo que sí. No pensé que me fuera a decir que sí de una. Me dijo que lo esperar a que se metiera al estudio", explicó.

Al escuchar su relato, Ángel de Brito se vio sorprendido que Alejandro Sanz haya aceptado grabar un tema que no era propio: "me sorprende qué él acepte cantar una canción tuya. Él es compositor y canta sus canciones".

La cantante también señaló: "para mi siempre fue un gran referente. Si amo tanto la música es desde el mundo de las baladas y sus canciones es desde Alejandro (...) Nunca pensé que me fuera a decir de una, no soy de hacerme muchas expectativas de las cosas y fue una sorpresa cuando me dijo que sí".

Por otro lado, se refirió a la película con Jackie Chan que aún no se estrenó, lo que genera mucha ansiedad. "Me preguntan mucho. Supongo que con todo lo que pasó se debe haber atrasado todo. No se cuándo planearán sacarla. Puede pasar 1 año o 5. Pasa eso con las películas. También estoy ansiosa con eso", finalizó.