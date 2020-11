"Soy la mujer más cornuda", la fuerte declaración de Ximena Capristo

viernes, 6 de noviembre de 2020 18:59

La revelación sobre los rumores de infidelidad de Gustavo Conti a Ximena Capristo, que iniciaron con una publicación de la propia artista con chats de su marido hablando con otras mujeres, sumó un nuevo y triste episodio.

Todo se conoció mejor cuando en LAM, Ximena contó que al usar una tablet de uso compartido con Gustavo, donde guardaban fotos del hijo de ambos, encontró pruebas que la hicieron sospechar. "De repente, saltó un mensaje de 'hola' y yo me pregunté quién era", había contado la Negra, respecto del inicio del descubrimiento.

En ese entonces, fue Andrea Taboada quien le preguntó si había sido engañada por su esposo, a la actriz respondió que "yo, la verdad, es que eso no lo voy a saber nunca. Y si eso hubiese sucedido y hubiese estado planteado de antemano cómo habíamos hablado, estaría todo más que bien".

Sin embargo, fue una declaración de Ximena en Los Escandalones, que reveló la verdad de lo sucedido. “Sí te puedo decir que soy la mujer más cornuda del condado. Y no me copa eso. Por eso, por el momento no voy a decir nada”, le dijo la artista a Rodrigo Lussich, afectada por la situación.

“No tengo ganas de hablar por ahora. No tengo nada que decir”, culminó Ximena en una conversación de chat que mantuvo por WhatsApp, con Lussich para Intrusos.