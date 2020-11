"Matando la ansiedad": la tentación irresistible de Luciano Pereyra

viernes, 6 de noviembre de 2020 00:00

¡Se terminó la espera! Luciano Pereyra estrenó el video de su nueva canción "Eres perfecta" en YouTube y a dos horas de estrenado, ya había superado las 100.000 reproducciones.

En las horas previas, el cantante compartió en historias de Instagram cómo calmó su ansiedad: comiendo un rico helado. Mientras "cuchareaba" les contó a sus fans que en su canal iba a estar disponible su nuevo material y que esperaba compartirlo con ellos.

Para este video, la elegida fue Sofía "Jujuy" Jiménez. En lo que se aprecia de la producción, ella es una sexy mecánica y su encuentro con Luciano, despertará pasiones.

Jujuy también mostró material exclusivo en su Instagram. "Entro a Instagram y veo un MiércolesDeAdelanto @lucianopereyraoficial ? Queremos saber cuando sale #EresPerfecta". Por la foto en la que se ve al cantante en pose de pedir la mano de la modelo y periodista, los comentarios sobre un romance no tardaron. "Imposible, tiene novia", aclaró ella.

¿Habrá química en pantalla?

El cantante, oriundo de Luján, atraviesa un gran momento personal y profesional y mientras se prepara para su concierto por streaming "En tu casa desde el Teatro Ópera", avanza en la promoción de su disco.

Un duro adiós

El cantante de Luján compartió un extenso posteo dedicado a Mario Pereyra, el referente de radio Cadena 3, que murió con coronavirus. Su partida conmovió a Luciano. "Hablar de la vida con vos en en cada entrevista, en cada encuentro, en cada abrazo era aprendizaje para mi mente y emociones mágicas para mi alma. Pero hoy tener que hablar de vos me hace llorar el corazón!

Solo tengo que agradecerte por cada espacio, cada tiempo, cada compromiso desde el primer día!! Me dejaste ser tu sobrino artístico y entre tantas risas, tu corresponsal en cada lugar donde me encontraba!!", señaló junto a dos fotos con el sanjuanino que hizo historia en la radio federal.

"Amaste la radio, la música, los artistas y al pueblo como nadie!! GRACIAS NUEVAMENTE!! Te voy a extrañar y cada vez que llegue a tu ciudad deberé aceptar que no lo es lo mismo #CordobaSinTi #HastaSiempreMario", sentenció.

Luciano se plegó a artistas como Soledad, Jairo y Abel Pintos que sumaron su agradecimiento y adiós a uno de los pilares de Cadena 3 que falleció a los 77 años.