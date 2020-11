Volvió Pablo Ruiz al Cantando 2020 y fue duramente criticado: "es una falta de respeto"

jueves, 5 de noviembre de 2020 00:00

Este martes, Pablo Ruiz volvió a la pista del Cantando 2020 y se generó un fuerte cruce con Nacha Guevara. El cantante reemplazó nuevamente a Lola Latorre que el fin de semana quedó envuelta en una polémica que llegó a la justicia por su presencia "circunstancial" en una fiesta privada.

Tras su actuación en el super duelo, enfrentando a Cinthia Fernández, recibió la devolución de Nacha quien confesó que se vio sorprendida al verlo.

"Pablo no pensé que volvías", comenzó criticando y luego agregó: "te habian echado y con mucha razón. Estoy cansada que este país trate igual a quienes hacen las cosas correctamente que a los que no hacen las cosas correctamente. esa es una de las desgracias de nuestra tierra. no sabemos distinguir".

Al escuchar la crítica, Pablo le contestó: "yo pedí disculpas, hice todo lo que tenía que hacer, me hice los test, hisopado". Pero sus justificaciones no alcanzaron y Nacha le respondió: "me parece una inconsciencia y falta de respeto a tus compañeros".

"No es solo cantar bien, sino que no pasó nada. Dado que no apruebo tu conducta, tu irresponsabilidad, elijo la pareja 1", agregó.

Ante esto, Ruiz le respondió entre dientes: "hay gente que hace lo mismo y nadie le dice nada".