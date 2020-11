Tras un fuerte cruce con Nacha Guevara, Pablo Ruiz se fue del Cantando 2020

jueves, 5 de noviembre de 2020 12:20

Este jueves, Ángel de Brito confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter, que Pablo Ruiz renunció al Cantando 2020, enojado por la lapidaria que recibió de parte de Nacha Guevara en la gala del miércoles.

"PABLITO RUIZ RENUNCIÓ AL #Cantando2020 ofendido con NACHA, por cuestionarle ir a fiestas clandestinas", comunicó el conductor del reality.

Tras su actuación en el super duelo, enfrentando a Cinthia Fernández, recibió la devolución de Nacha quien confesó que se vio sorprendida al verlo.

"Pablo no pensé que volvías", comenzó criticando y luego agregó: "te habían echado y con mucha razón. Estoy cansada que este país trate igual a quienes hacen las cosas correctamente que a los que no hacen las cosas correctamente. esa es una de las desgracias de nuestra tierra. no sabemos distinguir".

Al escuchar la crítica, Pablo le contestó: "yo pedí disculpas, hice todo lo que tenía que hacer, me hice los test, hisopado". Pero sus justificaciones no alcanzaron y Nacha le respondió: "me parece una inconsciencia y falta de respeto a tus compañeros".