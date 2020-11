Hernán Drago confirmó el fin de su abstinencia sexual: "estoy feliz"

jueves, 5 de noviembre de 2020 12:43

En su paso por el programa de Pampita, Hernán Drago confesó estar en abstinencia sexual desde hace más de 100 días y dejó a todos sorprendidos. Sin embargo su situación cambió y no dudó en gritarlo a los cuatro vientos.

"¿Hace cuánto que estás en abstinencia?”, le preguntó Pampita. A lo que seguro, Hernán respondió que “desde antes de la cuarentena. Cien días y un poquito más también porque yo había viajado al exterior”.

El artista que confesó estar cerca de su retiro para disfrutar de una nueva vida en Bariloche, dialogó con PrimiciasYa y dejó una buena noticia respecto a su situación sexual.

"Se revirtió la situación sexual, no sería natural y no sería normal seguir sin sexo más de 100 y picos de días", confesó el modelo. Sobre la mujer con quien estaría relacionado, señaló “estoy feliz. Eso ya es suficiente. Que la gente entienda si estoy o no en pareja según mi respuesta".

Al momento de preguntarle de Maglietti, sin dudas dijo que "se habló de ella, pero no fuimos a tomar nada aún... El otro día con la excusa de que teníamos que hacer un trabajo los dos vía Zoom, hablamos únicamente de lo laboral. Pero eso no quita que estén abiertos los cafés y algún día se dé".

Conmovido por el mensaje de una fan

Palabras ante las que no podía no reaccionar. Hernán Drago se emocionó ante el mensaje que una seguidora en Instagram le dejó en una foto. Fue tan conmovedor que otros fans se plegaron a contestarle también.

En el posteo, Drago luce impecable una camisa blanca y como siempre, levantó suspiros. En cambio, @mirthaprof.30 vio otra cosa: "Siempre tan elegante. Me haces acordar a mi Claudio..así como vos era...los mismos ojos..mi Claudio murió en Malvinas te miro a vos y sos el elegante caballero... hermoso con dulces palabras...ojalá algún día pudiera conocerte personalmente..."

El modelo y participante de "Bienvenidos a bordo" no dudó en contestarle: "un beso y cuando le hables a él, hacele saber de mis respetos y agradecimiento ETERNO, no sólo los días 2 de abril". ¡Cuánto amor!