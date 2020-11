Creer o reventar: Iliana Calabró percibió una "señal de luz" de su papá Juan Carlos

jueves, 5 de noviembre de 2020 18:13

Iliana Calabró siempre contó que tiene una conexión especial con su papá, el reconocido Juan Carlos, que hace 7 años falleció. Ella siente que la protege y acompaña y más de una vez, relató que siente que "se manifiesta" de determinadas maneras.

En una charla con Marcelo Polino para "Cortá por Lozano", vía telefónica, hubo algo especial. Mientras le relataba su enojo con Donato de Santis por la selección de alimentos para preparar platos para Masterchef Celebrity, tuvo una señal. "Yo me enojo poco pero cuando me enojo. Entrá a correr. Decí que tenía el cuchillo y el perejil abajo sino sabés cómo revoleo. Estaba indignada por esa canasta que era inviable, inviable. Nosotros no somos cocineros para esa mezcolanza. Era Europa, Medio Oriente hasta Oceanía llegaban los condimentos. Pero hay que largarlo porque sino te queda adentro, mi amor. A mí ya se me pasó; ya me enojé, ya está".

En eso, se siente cómo le cambia el tono de la voz: "¡no te puedo creer! Yo te voy a mandar ... en el living... que tengo adelante. te voy a mandar la foto. Me los regaló mi papá que hoy es el aniversario; 7 años que se fue. Y bueno, son señales de la vida".

"¡Qué fuerte!", dijo Vero Lozano. Polino contó que la actriz vio que una luz especial iluminaba un par de patos dorados, adornos que le regaló Juan Carlos, en el momento en que hablaba por teléfono. El "embajador" destacó que sintió "una vibra especial", por teléfono cuando escuchaba sus palabras. "Creo que la sacó de ese lugar de dolor y de bronca por lo que había pasado. Fue un "tranquila, hija, vas bien".

Lozano destacó que "tiene mucha conexión con su papá. Ella siempre tienen señales. Pasó con un anillo y también si tiene un problema económico, se resuelve rápidamente. Como que el Cala siempre está presente".

"Era una fecha especial; que yo desconocía. Y los patos se iluminaron. Percibí la emoción de Iliana, es una familia que quiero mucho. Ella estuvo con su papá hasta último momento", cerró el embajador.