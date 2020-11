"Siento que hay prejuicios": un famoso periodista se la jugó "por amor" a Vicky Xipolitakis

miércoles, 4 de noviembre de 2020 00:00

Vicky Xipolitakis compitió este martes en Masterchef Celebrity contra Boy Olmi, en un duelo especial. Ambos debían preparar un falafel, plato típico de la cocina de Medio Oriente y en la devolución, hubo un tenso momento entre la griega y Germán Martitegui. Además, en el devolución, el jurado ponderó al actor.

En Twitter, el termómetro en el que se mide la repercusión del programa, Nico Peralta no se quedó callado. "Perdonen que opine, pero siento que hay prejuicios. Por su perfil mediático a @VXipolitakisOK la castigan en las devoluciones pero a Boy Olmi como es un actor serio, lo ponderan. De acá a la China estuvo mucho mejor el falafel de Vicky. ¿Estás de acuerdo?", señaló y armó una encuesta.

Cuando comenzó a cocinar la Griega, Nico también habló de ella. "Amo a @VXipolitakisOK "amasando" a palazos @MasterChefAR #MasterChefArgentina". ¿Será el gran abogado defensor de la Griega?

Hoy no

Desde el inicio del certamen, Vicky nunca intentó ocultar el gran aprecio que siente por el miembro del jurado, de hecho, hubo varios momentos en que directamente le beboteó y hasta él le siguió el juego... hasta este desafío. Para la griega, Martitegui estaba enojado con ella y expresó sin dudar: “Me cortó el rostro hoy”.

Martitegui se mantuvo distante de la mediática y no le dio mayor atención. Uhhhh...

Todo mal

Germán Martitegui tuvo coronavirus y las grabaciones de Masterchef Celebrity continúan. El tema es que parece que su reemplazo resultó ser bastante más exigente que el chef.

"Es malísima". Ese es el mensaje que me acaban de enviar. No es Leti Siciliani; es otra participante que no la está pasando bien", señaló el embajador Marcelo Polino en "Cortá por Lozano". Y acotó que la especialista es muy meticulosa y exige lo máximo.

"Dolli aprovecha muy bien los ingredientes y no usa mucha sal. Seguro ese es un problema", destacó Evelyn Von Brocke, sobre que la jurado no es fácil de impresionar. En ese sentido, Marcelo Polino recordó el sueño que Siciliani relató que había tenido con Martitegui pero que no le alcanzó para convencer al jurado. "Su hermana Griselda estuvo tras los guiones. No tenía nada para decir y se inventó eso", disparó. ¡Durísimo!

Un pedido y un riesgo

Como el público se renueva, Paola Juárez, panelista de "Cortá por Lozano" quiere sumar nuevo contenido al programa desde su rol periodístico. Ella es quien suma la actualidad sobre todo en lo que tiene que ver con lo sanitario pero consideró que puede ampliar su mirada hacia lo político.

Por eso, lanzó una encuesta en su historia de Instagram: "Qué les gustaría saber de los políticos y les cuente en Cortá por Lozano? Como para contarles además de todo lo que informamos en el programa". Y tuvo que hacer una aclaración para evitar desmadres: "No vale putear, jajaj, es para saber qué les gustaría ver".

Pao se atajó para evitarse malos ratos y teniendo en cuenta que Vero Lozano tiene una postura muy concreta en lo político. ¿Qué le sugerirán?