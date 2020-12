"Una aventura que elegiría vivir una y mil veces": Juana Repetto está embarazada

lunes, 30 de noviembre de 2020 13:38

"Ser madre implica muchísimos miedos, inseguridades (...) pero una aventura que elegiría vivir una y mil veces, la mejor de mi vida". Con esas palabras a fines de octubre Juana Repetto expresó en Instagram que la decisión de ser madre no es fácil pero que la llena de felicidad todo el tiempo. Si bien era en el contexto de una promoción, sus palabras hoy cobran más valor.

Es que en las últimas horas, el periodista Ángel de Brito confirmó en Los Ángeles de la Mañana que la hija de Nicolás Repetto está embarazada. La confirmación la reservó desde hace un mes a pedido expreso de ella quien le habría dicho que esperaba poder avanzar el embarazo para poder dar la noticia.

"La que está embarazada por segunda vez y tiene abuelos es Juana Repetto. Le mandamos un beso grande, esperan un bebé con su marido, Sebastián", comenzó expresando De Brito y agregó: "venimos guardando el embarazo desde hace días, desde el 20 de octubre. Me pidió esperar porque quería hacerse todos los test y análisis".

"Cuando me contaron, yo le mandé un mensaje a Juana, me dijo que aguantara porque ni los padres sabían", confesó el conductor de LAM a lo que Connie Ansaldi agregó: "ayer hablé con ella y me dijo que se va a Disney con el nene y el marido (...) seguro que se van a festejar".

Las redes sociales son el espacio donde la joven mantiene un nexo con sus seguidores y expresa las alegrías y tristezas. En el último mes y medio volcó varias expresiones de alegría y agradecimiento a la luz de sus ojos: si hijo.

"Ser madre implica muchísimos miedos, inseguridades y la decisión de cómo criar a tus hijos es de lo más difícil e importante. En mi caso tener a Torito fue la aventura más hermosa de mi vida, con todo lo bueno y lo complejo que eso implica, pero una aventura que elegiría vivir una y mil veces, la mejor de mi vida", escribió el pasado 26 de octubre con una foto donde se la ve con una enorme panza de embarazo, recordando los días de gestación de su primer hijo.

Unos días antes, el 18 de octubre había dedicado unas tiernas palabras a su pequeño hijo que es quien llena de alegría su hogar: "Ser tu mamá es lo mejor que me paso en la vida, hiciste de mi la mejor versión posible. Creo que no puedo poner en palabras lo que siento por vos ni lo qué significas en mi vida. La cambiaste de un modo inexplicable, tu llegada me completo como mujer, como persona. Te necesitaba tanto.. no tengo palabras para agradecerte haberme elegido como tu mamá, es el privilegio más grande del mundo. Sos muchísimo más de lo que siempre soñé Torillo, superaste ampliamente mis expectativas".