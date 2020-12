"La tele no tiene corazón": Tamara Pettinato, sin trabajo en "Cortá por Lozano"

lunes, 30 de noviembre de 2020 16:45

Tamara Pettinato se tomó vacaciones de "Cortá por Lozano" y concretó un viaje a Estados Unidos que tenía programado para este verano. Sin embargo, la pandemia le cambió los planes y en este contexto, también el trabajo. Este lunes, tras rumores, finalmente confirmó que no volverá al programa conducido por Vero Lozano en Telefé.

"Los voy a extrañar compañeros! Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ya me lo dijo el papi (Roberto Pettinato) desde que soy chica: “la tele no tiene corazón. No te sorprendas de nada” Ya nos volveremos a ver", escribió en Instagram junto a una foto con todos los panelistas y la conductora.

Sus seguidores lamentaron la noticia y le preguntaron insistentemente si la echaron; otros hicieron alusión a los reemplazos "que se quedan con tu lugar".

"Cortá por Lozano" ya había sufrido una baja; tal vez no conflictiva. Es que Paulo "el conde que no es conde" Kablan pasó a "Flor de Equipo" y tuvo su adiós en el programa. En tanto, la semana pasada, Diego Ramos, gran amigo de Vero Lozano, se sumó al programa "en principio por unas semanas" ¿Se quedará?

¿Adiós al doctor Tartaglione?

El doctor Jorge Tartaglione supo ganarse su espacio en Cortá por Lozano (Telefe). El médico llevó durante los últimos 8 meses un segmento dedicado a conocer el coronavirus y cómo la pandemia afecta no solo a los argentinos sino también en todo el mundo.

Su espacio llegaba siempre promediando las 15 horas, después del segmento "Terapia de Diván" donde los panelistas compartían una charla y anécdotas divertidas que vivían durante el tiempo de la cuarentena. Sin embargo con la llegada de Masterchef Celebrity a la pantalla de Telefe y el descenso progresivo de la curva de contagios en el país, se dio un viraje en el programa.

Uno de estos cambios llegó de la mano del doctor Tartaglione quien ya no participa del programa todos los días sino solo martes y jueves, y después del horario de su trabajo en el consultorio.

Con el buen humor que lo caracteriza, el médico protagonizó este martes un divertido momento. Es que mostró sus dotes en la cocina, haciendo pastas frescas caseras y alentó a los televidentes que se animen a cocinar más en casa y comprar menos cosas envasadas. Junto a este consejo compartieron un video, que él subió a Instagram, en el que se lo ve primero haciendo la masa de las pastas y luego amasando para finalmente hacer los fideos caseros.

Tras este momento ameno, hizo su segmento de covid del programa y finalmente se vio sorprendido por una noticia. Es que presentaron un "reemplazo" para los días que él no está: el doctor Ramos.

"¿Lo conoce?", preguntó Verónica Lozano a lo que él respondió que no. Del otro lado, y en una pantalla, se pudo ver a una persona con chaqueta de médico y un puntero señalando una pizarra digital.

"Que me desconozca, a una eminencia como yo, me parece preocupante", indicó ese "médico". Se trata de Diego Ramos quien se puso en la piel de un especialista de la medicina que hablará, con tono de humor, de diferentes temas.

En esta ocasión se refirió con tono de humor al "estómago perezoso": "así como no hay que descuidar la pandemia, vienen ciertas afecciones como el estómago perezoso. Vemos en esta filmina que tenemos un estómago pálido. Lo veo por medio del iris, lo compruebo por el área ventricular".

Diego Ramos se sumó al panel de Cortá por Lozano este martes y esta vez se puso en la piel del médico que se recibió de la Rimolo Insistut for Medica Activity, parodiando la formación de Giselle Rimolo.

Por ahora, Tartaglione seguirá con su segmento dos veces a la semana, martes y jueves, y Diego Ramos acompañará como panelista, por ahora, por algunos días.