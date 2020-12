Charly García le escribió una carta a Maradona: "Esperame ahí... invita la casa"

lunes, 30 de noviembre de 2020 10:32

Una emotiva carta escribió Charly García dirigida a su amigo Diego Armando Maradona quien falleció el pasado jueves y enlutó al mundo entero. El símbolo de la música nacional se expresó con una carta escrita de puño y letra que fue publicada en su cuenta de Instagram donde se hizo viral.

Notoriamente afectado y atravesado por el dolor de la partida del 10, en el manuscrito se ven tachones y sobreescrituras. Allí dice, entre otras cosas, que "nunca" se va a olvidar de las charlas que mantenían ambos.

"Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas. Cuando te pregunté: '¿Qué título le pondrías a tu segundo gol a Inglaterra?' Y al toque me respondiste 'Miré el arco y esquivé patadas'", se puede leer en las primeras líneas.

Luego agregó: " Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos. Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain, Brian Jones y gente buena. Esperame ahí... invita la casa. No te equivoques con el paraíso".

En las últimas oraciones trajo al papel una de sus clásicas frases: ¿Sabés lo que me dijo Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas? '¿Este no es el que juega al volley?'. Rock and roll fierita. Say no more, I love you".