Rodolfo Barili sorprendió al presentar a su otra mamá: "un ser maravilloso"

martes, 3 de noviembre de 2020 16:57

Rodolfo Barili es un gran admirador de "las mujeres de su vida" que le han enseñado tanto y desde el más entregado amor. Su mamá, su pareja Lara Piro; son frecuentes motivos de amorosos comentarios públicos y este martes se sumó, una de sus tías. Con una tierna imagen, destacó su historia.

"No sé si me asombra más mi cara o el corbatón que llevaba al jardín! Pero bien vale esta foto para decirle feliz cumple a mi tía Tita! Hermoso ser que hoy llega a los 70. Maestra de alma, me enseñó mis primeras malas palabras y las recibió con naturalidad como respuesta cuando una suplencia en el jardín la puso como mi docente por unos días! La anécdota que tantas veces me ha contado mi tía refleja la singularidad de su paso por mi vida y por la de Silvina, mi hermana, la que halló esta foto de las tantas que nos unen con la tía", posteó Rodolfo sobre la imagen en la que "la seño Tita" aparece junto a los hermanitos.

"Un ser maravilloso, algo así como mi otra mamá! Definitivamente lo es. La pasión por el arte, el dibujo, el cariño de familia, los domingos de pastas, los abrazos bonitos, la mirada simple, los fines de año en su casa, el infaltable Noel en cada Navidad, todo me lleva a pensar en la tía Tita. Feliz cumple tía! Que recibas hoy todo ese amor que sembraste a lo largo de tu vida! Yo feliz de que hayas estado siempre y sigas estando en la mía! Tu amistad de hermanas con mamá aún hoy me conmueve! Verlas juntas me hace siempre feliz! Caminando la vida y, en estos tiempos, cuidándose una a la otra! Te quiero! Por muchos más tía!", sentenció.

Perder el tiempo

Rodolfo Barili, de un tiempo a esta parte, resalta todo lo que la pandemia influyó en la vida cotidiana. Por ejemplo, no ve a su mamá para resguardarla aunque en innumerables ocasiones destacó lo mucho que la extraña. Lo mismo sucedió con sus hijos, que viven con su mamá, y estuvieron sin visitarlo largo tiempo.

Esta vez, recordó algo que la pandemia le llevó: las juntadas con amigos. "Esos momentos simples de pasar a tomar un mate, charlar un rato y hacer soñar algo (cuerdas o perillas). Facebook avisa de recuerdos y uno toma dimensión de las cosas sencillas que este año desaparecieron de nuestras vidas. Acá un simple ejemplo de una visita hace 4 años a mis amigos de @underground.taylor.arg Los extraño che! Ya volveremos a “perder el tiempo” entre instrumentos y música! Los quiero @poggimusic", destacó junto a un video.

Rodolfo marcó que el cuidado y la responsabilidad individual son la premisa en esta cuarentena y sus seguidores respaldaron su punto de vista.

Enamoradísimo

Rodolfo Barili derrite las redes sociales con fotos junto a su novia, Lara Piro, a quien no deja de demostrarle su amor. Es que en las últimas horas redobló la apuesta y se animó a un video apasionado.

El conductor de Telefe Noticias fue noticia este viernes después de regalarle un hermoso ramo de flores y lo mostró junto al romántico tema "Te Amo" de Alexander Acha. A eso, su novia no se tardó en responderle. "No hay hora para flores cuando hay amor" a lo que el periodista contestó que "la vida con vos es un eterno sábado por la noche".

Derretidos de amor, este sábado Barili lo volvió a hacer, y fue en la madrugada. Es que a sus stories de Instagram, subió un video con un apasionado beso que resaltó con la declaración "y sí, cuando te vi me enamoré".

Si bien la abogada mantiene su cuenta de Instagram en la configuración privada, por la descripción en su muro deja en claro la relación con el conductor. Su foto de perfil es una postal donde besa a Barili, y en su descripción aclara que está "locamente enamorada".