¿Mentiroso? Moria Casán cruzó a Ángel de Brito: "lejos estoy de odiar a Karina"

martes, 3 de noviembre de 2020 00:00

Lejos estoy de odiar a Karina. Con esas palabras Moria Casán salió a brindar un fuerte respaldo a La Princesita tras la polémica que la envolvió la semana pasada con una coach en el Cantando 2020. Este lunes, Ángel de Brito puso sobre la mesa cómo es la relación entre los miembros del jurado y si "todos" los integrantes del tribunal "odian" a la cantante.

Sin embargo, Moria salió a aclarar los tantos e indicó que ella no tienen ningún problema con su colega y al contrario que se divierte con ella. "Los otros días dijiste que la mujer nos morfó a todos. Que bien que conserva el físico para tragarnos a todos no engordar, tiene que entrar al Ginnes", señaló Moria con ironía al conductor del programa.

"¿Por qué no se la fuman a Karina?", preguntó De Brito a lo que ella preguntó "¿por qué quieren instalar eso, me parece un horror que dicen que la odiamos?".

Luego Casán se mostró molesta con la afirmación de que se lleva mal con su colega del jurado e increpó al conductor del Cantando por decir eso: "no hay por qué tener empatía con nadie. Cuando hago una cosa no me meto en el voto del otro. Debió haberle caído mal que se haya metido el señor (por Oscar Mediavilla). Vos (refiriéndose a Ángel de Brito) hace muchos años que estás en el bailando conmigo. He tenido roces brutales. Con Solita Silveryra me peleaba porque se metía en mis devoluciones. Pido que no seamos hipócritas y caretas, acá no pidan verdades sino estrategias. Me hace mal pensar que digas que odio a esta señora o que el jurado la odia. ¿Por qué decís que odio a esta mujer?, ¿a mi me escuchaste menospreciarla?".

Además confesó que respeta "más a los que recién empiezan que a los que tiene trayectoria porque los que tienen trayectoria y no llegan tienen un peso que me la baja": "Cada vez que hace una devolución nos guiñamos un ojo. Lejos estoy de odiar a Karina, me parece una revelación. Es una de las pocas mujeres que cuando hablan se corrige y adoro la gente que habla bien. Puedo tener diferencia con ella pero no se lo voy a demostrar. Lo que más nos hemos divertido es con la señora".

Finalmente aclaró que incluso con Nacha Guevara se lleva bien y todo lo que pasa ante las cámaras es show: "a Nacha la quiero y ella me quiere a mi. Estamos en un juego y las dos sabemos lo que es un show. Yo juego un juego".