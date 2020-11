Ivana Nadal estalló Instagram, muy sexy en ropa interior

martes, 3 de noviembre de 2020 09:20

Ivana Nadal es multifacética. Por momentos es una gurú con mensajes de autoayuda permanente y otros otros se convierte en una bomba sexy que explota la cabeza de muchos hombres. Sin contar que en las redes sociales también dedica tiempo a mostrar cómo mantener el cuerpo en forma o qué productos son más recomendables para comprar.

En Instagram tiene miles de seguidores que no la abandonan pese a que en algunos periodos de su vida fue duramente atacada por sus declaraciones y apreciaciones sobre determinados temas. Precisamente en esa red social comparte fotos y videos que son muy comentados y este lunes en la noche no fue la exepción.

Es que la morocha usó la historia de Instagram para dar un mensaje de autoayuda a sus seguidores pero antes compartió una foto muy sexy y provocadora. La influencer abordó ambos perfiles con lencería hot que llamó la atención de muchos.

La foto fue tomada en la cama, en picada y poniendo el foco en sus atributos físicos. Al recibir la catarata de mensajes de sus seguidores, ella salió a dedicarles unas palabras en una serie de videos en la historia de Instagram donde además hizo recomendaciones a sus fans.

"Son un montón de gente diciendo cosas hermosas y abriendo su corazón", comenzó expresando y luego agregó: "los amo y estamos muy conectados y eso me eleva".

También recomendó "para esos cerebritos que no quieren que entre un mensaje distinto en sus vida" un doctor espiritual y una página para cambiar. "La vida de ustedes es diferente y la única persona que tiene poder en eso son ustedes mismos (...). Los que están preocupados no se preocupen, los que están enojados no se enojen porque todo continúa", finalizó subrayando: "soy un ser emocional y tengo poder en esas emociones".