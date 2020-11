Dalma Maradona estalló tras la internación de Diego

martes, 3 de noviembre de 2020 12:48

Diego Armando Maradona fue internado anoche en una clínica de la ciudad de La Plata con "un bajón anímico que afectó su alimentación, pero nada más", aclaró su médico personal, el neurólogo Leopoldo Luque.

"Diego está lúcido, orientado en tiempo y espacio, maneja los cuatro miembros pero se lo ve amarillo y un poco débil, por lo que se le aplicará hierro, se le realizarán hepatogramas y otros análisis. Uno lo internó para mejorar algunos aspectos, como por ejemplo la anemia que lo mantiene débil", le confió Luque a Télam en la puerta del sanatorio platense Ipensa, donde el DT de Gimnasia y Esgrima permanecerá internado en el segundo piso.

Tras este hecho, Dalma Maradona recurrió a las redes sociales para expresar la bronca que le da que la salud de su padre llegue a esta instancia sin haber sido cuidado previamente y apuntó a su entorno. En Twitter recordó lo que pasó con la declaración que hizo su hermana Gianinna que antes de su hospitalización había dicho: "Me parte el alma".

"Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a 'UN PERIODISTA' a su casa PARA HACERLE UNA NOTA FANTASMA PARA HABLAR MAL DE ELLA... Y AHORA??? Bueno... No estamos tan locas, no?", expresó en la red.

Y agregó: "Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora LO ÚNICO IMPORTANTE ES QUE EL ESTE BIEN... Pero por el bien de todos/as chupasangre QUE NO LE PASE NADA ...".