Turco García y su recuerdo de Maradona: "no nos hablamos por dos años por la droga"

domingo, 29 de noviembre de 2020 00:00

El 25 de noviembre quedará en la historia de la Argentina por la muerte de Diego Armando Maradona. Este sábado, en PH decidieron honrar su memoria con invitados que tuvieron relación con el Diez.

Andy pidió que contaran sus recuerdos y el Turco García sorprendió al hacer una comparación entre su adicción y la de Maradona. "Me pasaron cosas parecidas como a Diego, no me quería dejar ayudar por nadie. Por suerte tuve un momento en el que hice un click y me di cuenta de que tenía que cambiar", recordó.

El futbolista contó por qué el Diez se alejó de sus colegas. "Diego era caprichoso. Él quería esto y se hacía esto. La vieja guardia no pudo estar en los últimos 15 años porque se fue juntando con gente que no tenía nada que ver. Los paracaidistas le decían a todo que sí, que todo era bueno. Conocía a una persona en un minuto y ya decía que era su hermano".

El Turco, confesó que al intentar ayudarlo para que dejara la cocaína, Diego lo sacó de su círculo. "Estuve dos años sin hablarle porque me decía que parecía Juan Pablo II, no se dejaba ayudar. El que le decía que no, se quedaba afuera del círculo", sentenció.

Un homenaje inesperado

El seleccionado de rugby de Nueva Zelanda, los All Blacks, rindió ayer homenaje al inolvidable Diego Armando Maradona, fallecido el miércoles último a los 60 años, ofrendando a Los Pumas una casaca de su equipo con el número 10 y el nombre del astro argentino, antes de realizar el tradicional Haka previo al inicio del partido por el Tres Naciones.

En ese contexto, previo a la tradicional danza se vivió un emotivo momento en el Mc Donald's Jone Stadium, de Newcastle, cuando el capitán de los All Blacks, Sam Cane, se encaminó directamente hacia la formación del equipo argentino y apoyó sobre el césped una camiseta del equipo neozelandés con el número 10 y el nombre de Maradona.

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, cumplió una deslucida actuación, fue superado en todos los aspectos del juego y cayó frente a los poderosos All Blacks, de Nueva Zelanda, por un abultado marcador de 38-0 (perdían 10-0 al final del primer tiempo) en un partido válido por la quinta fecha del Tres Naciones, certamen que se desarrolla íntegramente en Australia y dejó a los oceánicos a un paso del título.