"Estoy entorpeciendo...": Claudia Villafañe decidió si sigue en Masterchef Celebrity

Claudia Villafañe atraviesa un duro momento en su vida tras despedir a su exesposo y papá de sus hijas Dalma y Gianinna. La muerte de Diego Maradona la colocó en un lugar clave en el que tuvo que armarse de valor y sostener a su familia y a una estructura difícil que se generó en el velatorio del Diez en Casa Rosada.

En un punto totalmente contrario quedó su participación en Masterchef Celebrity, donde brilla por sí misma con su talento en la cocina y es muy valorada y querida por sus compañeros. Ella ya se ausentó en la grabación de dos programas y Marcelo Polino, el embajador del reality contó qué decidió sobre su continuidad. "La producción se comunicó con ella tras este duro duelo y ella les dijo: "estoy entorpeciendo el programa". Está muy preocupada por el programa; por sus compañeros y por eso tomó una decisión", dijo en "La peña de Morfi" (Telefe).

"Se le ofreció un reemplazo y por supuesto, respetar su decisión de bajarse en este momento complejo", acotó Polino. Pero finalmente develó el misterio: "El programa tiene varias ediciones ya grabadas, lo que da un respiro. Pero Claudia va a incorporarse mañana lunes a las grabaciones. Ha tomado un gran compromiso y es una de las más queridas", sentenció.

"Ni Diego, ni toda su familia merecía el trato sucio"

Fernando Burlando, abogado de Claudia Villafañe, la exesposa de Diego Armando Maradona, aseguró esta tarde que ni el exfutbolista “ni toda su familia merecía el trato sucio, indigno y deshonesto que le dieron las plataformas sociales”, en relación a la viralización de las imágenes del féretro, al tiempo que advirtió que “no hay perdón” y que las redes son sus “enemigos”.



En un tuit publicado en su cuenta oficial pasadas las 16.30, el abogado Burlando escribió la frase “Es tiempo”, acompañada de una foto suya complementada por un texto.



“Ni Diego, ni toda su familia merecía el trato sucio, indigno y deshonesto que le dieron las plataformas sociales a las imágenes sensibles para absolutamente todos. Claro, ellos no conocen que es la ética y el respeto a la gente, mucho menos al difunto y sus deudos”, expresó el letrado.



Por su parte, Burlando destacó “el tratamiento y el límite profesional que han tenido los medios periodísticos nacionales, que no se sumaron a la faena morbosa de la insensibilidad y la falta de respeto” al exhibir “fotos que a todos” les “provocan rechazo”.



En ese sentido, el abogado de Villafañe señaló que “hay gente, familia, hijos, hijas, nietos y mucho dolor por lo que está sucediendo”.



Por último, arremetió contra el buscador Google y las redes sociales Twitter, Facebook, y TikTok, y aseguró: “Prepárense”.



“Yo oí decir, en este ámbito, al enemigo ni justicia, en esta, en esto, no hay perdón. Lo prometo. Ustedes son mis enemigos”, concluyó el letrado nacido en La Plata y exdefensor de hinchas de Estudiantes y del jefe de la barra de Boca, Rafael Di Zeo.