¡Y se largó! el hijo de Marcelo Tinelli cantó un clásico de Los Pimpinela

viernes, 27 de noviembre de 2020 09:29

Cantando al lado de un "brócoli". Así se puede ver al pequeño Lorenzo Tinelli cuando tenía apenas 3 años de edad en un video que fue compartido este jueves en las redes sociales. Fue su mamá Guillermina Valdés quien subió el video a su historia de Instagram y conquistó sonrisas y halagos en muchos de los que lo vieron.

En las imágenes, el hijo de Marcelo Tinelli aparece cantando un clásico de los Pimpinela: "Olvídame y pega la vuelta". Allí interactúa cantando con Carolina quien hace de una de las voces del dúo argentino en uno de los fragmentos más pegadizo de la canción.

El video cuenta con un filtro en el centro de la escena que permite imaginar la presencia de un divertido brócoli gigante, de la altura del niño, que disfrazado con campera y anteojos, le va poniendo movimiento en baile a la canción que cantan.

Hoy Lorenzo ya dobló aquella edad, tiene 6 años, pero el gusto por la música lo conserva y queda plasmado en varios videos que dejan circular los miembros de la familia.

Tatuajes no

Lorenzo le dijo "no" a los tatuajes a su papá Marcelo Tinelli en medio de una divertida situación. Sucedió el 17 de noviembre pasado mientras la selección Argentina jugaba con Perú. El hecho quedó registrado en un video que capturó Guillermina Valdés y luego lo compartió en la stories de Instagram.

"Igual pa' te falta acá", se escucha al niño decir mientras señala con su mano la pierna de Marcelo donde se ve que en ese rincón de su cuerpo no tiene algún tatuaje.

Inmediatamente Tinelli le responde: "ése me lo hago con vos. Cuando seas más grandes nos hacemos uno juntos". Pero lejos de quedarse con esa respuesta, Lorenzo le rechazó la propuesta: "igual no me gusta hacerme tatuajes porque duele".

Al escuchar estas palabras, la cara de Marcelo Tinelli fue de sorpresa y ¿resignación?

Minutos más tarde, cuando terminó el partido, Guillermina compartió una foto en su cuenta de Instagram donde se ve a padre e hijo recostados en el sillón, mirando para adelante y concentrados en las jugadas deportivas. Precisamente con el rótulo "gente concentrada" compartió la foto y en una hora sumó más de 12 mil Me Gusta.