Dalma Maradona a Diego: "Estoy destruida pero voy a salir adelante, esperame ahí"

viernes, 27 de noviembre de 2020 12:47

Destruida. Así se siente Dalma tras la muerte de su papá, Diego Maradona, el pasado miércoles. La joven usó su cuenta de Instagram para hacer un emotivo posteo donde recordó el amor que recibió de él y lo mucho que lo extrañará, especialmente cuando su hija le pida hablar con el abuelo por videollamada.

Dalma fue la primera de las hijas que recurrió a las redes sociales para dedicarle unas palabras a su padre tras los emotivos momentos que se vivieron desde que se conoció la triste noticia del deceso. "Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no... Porque se que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo!", expresó.

Luego subrayó que ya lo extraña pero va a "aguantar acá" hasta el momento que vuelvan a estar juntos. "Sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos ! Como me pediste siempre ,voy a cuidar de la jabru y tu pompón preferido porque vos siempre dándome responsabilidades imposibles desde que tengo uso de razón!", agregó.

El mensaje continúa: "Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida! Estoy destruida pero voy a salir adelante! Espérame ahí. Ya nos vamos a ver, mientras voy practicando Y COMO ES EL para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos... Bueno... Vos en realidad cantando hermoso y yo a los gritos! Te amo papá! Te voy a amar y defender toda mi vida! Y si tu nieta te quiere llamar por videollamada como hacían, me voy a morir por dentro, pero quédate tranquilo que le voy a contar exactamente quien fuiste, quien sos y quien vas a ser para siempre! Igual ya te ama. Porque tenías eso... No hacía falta mucho para amarte...".

Finalmente escribió unas palabras donde dejó al descubierto que se siente "destruida": "Junto mis pedazos y no me imagino como va a ser mi vida sin vos... NO PUEDO... Pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante! La vida es un ratito asiq nos vemos pronto! Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto! Te amo para siempre!".