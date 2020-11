"Maldita sea": Nico Peralta, complicado con los trabajos que le valieron una denuncia en la policía

miércoles, 25 de noviembre de 2020 00:00

Nico Peralta le dio vueltas al asunto y se decidió: en plena pandemia, optó por remodelar la cocina de su departamento. Sin embargo, nunca imaginó que iba a tener varios dolores de cabeza. El más grave, una denuncia a la policía por parte de una vecina y hasta amenazas.

A semanas de haber contado el episodio en el programa de Vero Lozano, el tema aún no está terminado. "Extraño mi vida previa a comenzar la obra en la cocina. Llevo 5 semanas sin agua ni gas, con polvillo y todo dado vuelta. Falta poco pero MALDITA SEA", posteó en Twitter.

Los usuarios le dieron la derecha e intentaron que viera el vaso medio lleno y que ya le queda poco para disfrutar de un cambio esperado. Otros, le preguntaron cómo hace para bañarse...

Cuando comenzó la obra de remodelación de la cocina de su departamento, en su consorcio, una vecina detonó de bronca. Tanto que se generó una tensa situación en la que fue a amedrentarlo verbalmente y dio patadas en la puerta de su casa y lo denunció a la policía. Esto generó que tuviera que ir a la comisaría a realizar su descargo.

Él mismo contó todo lo que vivió en "Cortá por Lozano" y la situación está lejos de resolverse. "Anoche fui a la comisaría porque la situación se tornó un tanto insoportable. Cuando llegué, tenía la huella de la zapatilla de una vecina que se está quejando en la puerta de mi departamento. El albañil que estaba adentro, que no le podía abrir porque tenía miedo. Yo no quiero tener problemas pero averigüé en la Administración y hay un horario en el que se puede hacer ruido, martillazos y demás. Una persona no acepta eso. Yo quise, intenté hablar pero fue imposible y va a quejarse cuando yo estoy acá. Ahora el albañil, en el horario de la siesta, corta; deja de trabajar. Cuando retoma encuentra problemas".

Nico comentó lo que le sugirieron en la Comisaría: "fui, hablé y me dijeron si no quería hacerle una denuncia a ella por hostigamiento y acoso porque fue tremendo lo que sucedió ayer. No quiero llegar a esa instancia. Prefiero que no pero espero que no siga avanzando".

El panelista señaló que su vecina le escribió y él le pidió que hablen esta tarde. "Ojalá podamos hablar. Mi intención no es molestar a nadie. A mí también los martillazos. ¿A quién no le va a molestar el ruido? Pero se está armando una cocina y es lo que pasa".

Vero Lozano, para descomprimir, le ofreció que la invite al programa y hagan una parodia de "Caso Cerrado". "Me da un poco de miedo. Es bastante violenta. En cuatro días de obra, la policía fue cuatro veces. La policía está para cosas más importantes", sentenció él.