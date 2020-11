Karina La Princesita anunció que Flavio Mendoza la convocó para un mega show de Navidad

miércoles, 25 de noviembre de 2020 01:23

Flavio Mendoza es un productor que nunca deja de crear. Durante los meses de cuarentena analizó todas las posibilidades de brindar los mejores shows al público e incluso barajó la posibilidad de dar un espectáculo que sea en el contexto de Navidad. Ahora ese show se hará realidad.

Con la apertura de la actividad teatral, Flavio Mendoza puso en marcha todo su talento y convocó a Karina "La Princesita", entre otros artistas de renombre, para lucirse en escena para fin de año. Precisamente la cantante tropical fue quien reveló la iniciativa a sus seguidores en Instagram donde mantuvo un vivo y evitó dar detalles hasta que Mendoza lo informe de manera oficial.

"Mi amado Flavio Mendoza va a hacer un show groso, groso (...) va a ser un mega show. Vieron cómo se usa el autocine, pero no es así sino mucho mejor. Es en Puerto Madero, con un escenario de la puta madre, a lo Flavio", comenzó contando a sus fans que le demandaban más y más información.

Con mucha cuatela y evitando dar detalles, la cantante reflejó su enorme alegría por la convocatoria y aseguró que lo que se viene es muy bueno: "es un show que va a durar poco, es un show por Navidad, es un show buenísimo. Voy a estar ahí, voy a cantar, actuar y alguna cosa más que seguro querrán que haga".

"Me parece un show muy importante que Flavio querrá hacer todos los años. Va a proponer un show para Navidad con la magia de Flavio que es hermoso", agregó detallando que también estará Facu Mazzei y "va a haber una revelación, un chiquito que es hermoso lo que hace".

"El mensaje, más hoy en estos momentos, es totalmente importante. Es para seguir transmitiendo el mensaje de unión y mantener vivo el espíritu navideño. El personaje mio es hermoso", detalló.

Si bien Flavio Mendoza aún no lo anunció, Karina destacó que el estreno sería los primeros días de diciembre. "Tengo que usar la memoria para acordarme las letras, cantar, el diálogo, estoy muy contenta (...) no quiero decir más que esto porque no nos corresponde. Lo más importante ya lo dije, es abierto al público, con entrada se ve excelente. Ya fui a ver el escenario y es increíble".

Este miércoles, Karina prometió subir alguna historia a su Instagram con el ensayo pero "sin adelantar mucho". "Si tiene el sello de Flavio es garantía de calidad", finalizó.