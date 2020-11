"Como una desaforada": Flor Bertotti habló del reencuentro con su pasión

miércoles, 25 de noviembre de 2020 00:00

Flor Bertotti disfruta del éxito de la reposición de "Floricienta" y de su trabajo en su emprendimiento de ropa infantil. Además, tiene una gran conexión con sus seguidores en Instagram, donde muestra cómo avanza en la cocina y un poco de su rutina familiar. Este martes, compartió lo bien que le hizo reencontrarse con una actividad que le gusta mucho: el hockey sobre césped.

"¿Jugamos? Eso de lindo tiene el deporte, que es una oportunidad de “juego” cuando en otros espacios de la vida adulta ya no se juega tanto... Yo no soy una dotada la verdad a pesar de parecerlo gracias a mi actitud y mi entrega, jaja pero lo BIEN que me hace ir a correr la bocha como una desaforada no tiene precio!", confesó.

"Cada vez a vuelvo me felicito por hacer hecho el esfuerzo.. porque da una fiaca arrancar a veces... pero vale mucho la pena! Vamos a generar endorfinas, corazonas, que están incluidas de manera gratuita! Ármate grupo yaaa! Juegan a algo?? Tienen ganas? Yo tengo ganas de probar fútbol pero me estarían faltando horas del día", dijo la actriz y también, cantante.

¡Bien por ella!

"No puedo agregar nada más"

Si hay algo que Florencia Bertotti disfruta mucho es de ser mamá y de su familia. Es por eso que sus seguidores saben que a veces se toma su tiempo para ellos pone en pausa su actividad en las redes. Pero extrañó que en el día de la Madre estuviera ausente.

Este martes reapareció y lo hizo con un posteo lleno de emoción. Compartió una foto con Romeo, su hijo, cuando era un bebé muy pequeño. El texto, estuvo lleno de amor: "Tarde porque en mi día preferido casi no toque el teléfono. Me dediqué a disfrutar y compartir en familia. Y después se me pasó... Foto de esos meses cuando estrenaba maternidad...Cara de felicidad total".

"No puedo agregar nada más...siento que es tanto todo que lo que diga con palabras no lo representa... Amo profundamente ser mamá de este Sol q me tocó. Feliz día (atrasadisimo) a mí y a todas! Yo ya sé que tú ya sabes que aquí estoy para ayudarte a despegar”, señaló la actriz.

Su posteo en Instagram generó casi 40.000 reacciones en solo 2 horas y comentarios muy cariñosos hacia la protagonista de Floricienta.

Sin filtro

Tras el éxito del regreso de Floricienta a la pantalla de Telefe, los protagonistas de la tira cómica - infantil volvieron a ser furor en redes sociales pero no todos los comentarios que reciben son buenos.

En este caso, la actriz principal, Florencia Bertotti, contó sobre duras críticas que recibe por la novela que protagonizó a sus 21 años y que fue éxito internacional.

“Ahora, cuando me ven (en la calle), me dicen: ¡Ah, pero estás hecha torta!'. Y antes me decían: ‘¡Estás igual!’. Es que ahora se ve la diferencia real”, contó la actriz.

En diálogo con Catalina Dlugi, de Agarrate Catalina, Flor agregó que "Me costaba imaginarme a Floricienta mamá. Me parecía que el personaje tenía un crecimiento que necesitaba de un desarrollo. Más allá de eso, estaba cansada -reconoce-. Eran jornadas agotadoras: de 30 escenas, creo que estaba en 32. Pero no hubo minuto que no disfrutara de lo que hacía”, en referencia a por qué no hubo una tercera temporada.