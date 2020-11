Susana Gimenez compartió un tierno video con su perra Rita

martes, 24 de noviembre de 2020 00:48

El 9 de abril pasado, una hermosa perrita raza Vizsla llegó a la vida de Susana Giménez. Por aquel entonces tenía poco más de 45 días de vida pero su adrenalina y energía llevó a que volviera al criadero de donde salió para poder ser adiestrada. Al mes volvió a la casa de la diva y desde ese día no se separaron más.

Hoy Rita, su "perra más bebé" como ella la define es pura ternura más allá del tamaño. Según explicó Susana, "es súper cariñosa y amorosa pero hiperactiva, muy atropellada e imparable". Tal es así que "se sube a la cama a toda velocidad" cuando ella está tomando el desayuno y tira todo a su paso. "Me salta en dos patas arañándome toda cuando me ve por primera vez cada día. Se sube y se baja del carro mil veces a toda velocidad arrasando con lo que sea", contó Susana en un video hace un dos meses en Instagram.

Por aquel entonces contó que estaba tratando de "domarla" con claves que recibía de una amiga para adiestrarla. "No sé si vamos a lograr domarla, pero por lo menos lo intentamos", contó Susana.

Este lunes, la diva volvió a subir un video de su perrita y se la ve mucho más tranquila que de constumbre. A diferencia de aquellas imágenes donde se veía a Rita corriendo a toda velocidad y sin freno, esta vez aparece tranquila durmiendo en los brazos de ella.

"Vos sos muy traviesa", comienza expresando Susana en el audio del video. Luego le da un beso en el hocico mientras la perra duerme y luego agrega: "muy traviesa como tu tía Thelma. Pero mirá cómo está, la vejez la aplacó".

El video sumó más de 321 mil reproducciones en 4 horas y cientos de mensajes de sus seguidores.

El día que la devolvió

El 9 de abril, Susana compartía en las redes la llegada de la cachorrita Vizsla que le habían obsequiado. “¡Llegó Rita, qué felicidad! Hacía días que la esperaba. Me la mandaron con un tapadito de leopardo de regalo. Vamos a pasar juntas lo que queda de cuarentena jugando, dándole de comer, enseñándole todo hasta que podamos viajar a ver a sus hermanos que están esperándonos en La Mary. ¡Estoy muerta de amor por ella!", decía Su en su cuenta de Instagram junto a un video mostrando el momento en que la recibía en la puerta de su casa.

Pero las cosas no salieron tan bien como esperaba la conductora, por lo que decidió que la perrita se quedara durante un mes fuera de su casa de Barrio Parque.

“Tengo una perrita nueva que, desgraciadamente, hoy (lunes 20) volvió al criadero porque me mordía tanto, tanto, tanto, que estoy deshecha. Los brazos no los puedo mostrar. Las piernas, ensangrentadas. Le estaban saliendo los dientitos de abajo. Tenía mordillos, tenía de todo para que muerda, pero le gustaban mis brazos. Me la van a traer dentro de un mes. Era muy chiquita, me volvía loca", reveló la diva de los teléfonos en el programa “Juntos podemos lograrlo”.

Eso generó un "choque" mediático de lo menos pensado. Nicole Neumann criticó a Susana Giménez por haber devuelto al animal y ella salió a contestarle. “¿Saben qué? Yo tengo esta raza de perro porque me encantan, tengo uno vagabundo que adopté y dos gatos. Pero siempre voy a tener el perro que se me de la gana. Si encontrara uno de la calle que me encante, también lo agarraría. El tema es que en mi barrio no hay perros de la calle”, agregó y fue más dura aún: “¡Que se meta en su vida con sus perros! Si a ella le gusta tener 200 perros vagabundos, que los tenga”.