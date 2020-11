"No llegan ni a Navidad": Cande Tinelli ironizó sobre su relación con Coti Sorokin

martes, 24 de noviembre de 2020 19:54

Cande Tinelli y Coti Sorokin volvieron a mostrarse juntos en redes sociales y ella ironizó sobre los títulos de los portales de espectáculos y también por las críticas que ya afrontaron.

Es que Sorokin se divorció hace poco de su esposa por 25 años y la relación terminó mal. Es más, Valeria Larrarte no dudó en criticar la nueva relación del músico.

"Posibles títulos: “dos faloperos” / “uno peor que el otro” / “no llegan ni a navidad” . Pueden elegir", señaló Cande junto a dos imágenes en las que se los ve sonrientes. Los comentarios fueron inmediatos y famosos como Sofía "Jujuy" Jiménez acotó: "Y que nos importan los títulos verdad!??? A seguir disfrutando!!".

La ex esposa de Coti lo cuestionó por la exposición de la relación incipiente, tras la firma del divorcio. “Siempre fui muy tranquila y tuve una vida súper tranquila y familiar, y enfocada en mis hijos, que es lo que más me importa en la vida. Verme envuelta en todo esto, la verdad, no me va ni un poco”, dijo.

El matrimonio duró 25 años y de su amor nacieron dos pares de mellizos: Maia e Iván, quienes nacieron en 1995, y Leyre y Dylan, en 2004. Y es por ellos por quien Valeria lucha, ella misma precisó que su molestia no es por la nueva relación de Coti sino por el modo en que el compositor se manejó con sus hijos.

Según Valeria, sus hijos no sabían que su padre estaba en pareja y que se enteraron por las redes sociales: “Me sentí un poco decepcionada (...) ya que siempre habíamos sido tan reservados y habíamos cuidado a la familia”.

