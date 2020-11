"Llorar por alguien que parte": la gran tristeza de Chino Leunis

martes, 24 de noviembre de 2020 20:16

Leandro "Chino" Leunis volvió al estudio de ESPN para hacer su programa pero la alegría de superar la virtualidad se empañó con un gran dolor. En sus redes sociales compartió el adiós a un gran compañero; su mascota

"Volá alto Terry de mi amor. Descansá en paz. Gracias por 20 años de amor y compañía. Apenas 20 años tenía cuando medio de casualidad llegaste a mi vida. Sólo recuerdos de amor y felicidad. Como dijo mi hermano Germán:“Que tristeza cosita linda...seguro ya llegó al cielo de los perros más buenos del mundo a hacerse cargo del reino...buen viaje terruna....te amo❤️”. Eso. Llorar por alguien que parte, en el fondo es una bendición", dijo junto a una foto en la que se los ve a ambos, entrañables amigos.

"Chino" agradeció los innumerables mensajes de cariño de sus seguidores, amigos y hasta su mamá, sin poder ocultar su pena.

La muerte de Terry también conmovió a su exesposa Karin Rodríguez que también posteó un triste mensaje: "Te me fuiste no más.....

Hace tiempo que no siento tanto dolor y tanta tristeza... No pude despedirme y me duele el alma... real... Estuviste acompañándome 16 años de mi vida. Estuviste a mi lado SIEMPRE! En los mejores y en los peores momentos, siempre siempre ahí a mi lado! Todavía abro la puerta de casa y tengo la sensación que vas a estar ahí con tus ojitos mirándome feliz de volver a verme! ..."

Y agregó: "ojalá que en donde estés puedas sentir estos mismos besos y abrazos que te doy en este video y todo el amor que hay en el resto de las fotos....quiero recordarte y homenajearte así, hoy y siempre! TE AMO TERRY! Ojalá pudiera darte un último beso y abrazo mi amor linda!! TE VOY A EXTRAÑAR POR EL RESTO DE MI VIDA! Descansa en paz.... GRACIAS POR ENSEÑARME EL AMOR INCONDICIONAL".

Chino Leunis y su dolor de padre

Chino Leunis es uno de los conductores de radio y TV que cobró más notoriedad en los últimos años y fue la cara de varios programas de éxito. Sin embargo, no todas fueron rosas.

En PH Podemos Hablar contó que el trabajo no le permitió pasar el tiempo que hubiera querido con su hija Delfina y que él mismo se pasó factura. "Hacía radio y TV en una época y me pasaba que me iba de mi casa muy temprano y volvía muy tarde. A un año de eso tuve que dejar algo porque sentí que me estaba perdiendo cosas que no vuelven nunca más".

Para que su hija supiera que él la había visto, Chino contó que "le hacía un nudito a su sábana. La contemplaba cuando dormía y me iba cuando ella dormía. No me arrepiento de haberme forjado como soy: hago las cosas que siento. Pero dejé la radio en la noche en la que trabajé 10 años".

Hoy por hoy, "soy un papá muy presente; comparto mucho con ella y conecté más con ella"