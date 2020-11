"Era cuestión de prestar atención": la intensa autocrítica de Abel Pintos

martes, 24 de noviembre de 2020 00:00

Abel Pintos atraviesa semanas intensas tras el nacimiento de Agustín, su primer hijo y vuelve de a poco al ruedo creativo. De la misma manera retornó a las redes sociales y se mostró muy activo compartiendo lo que vivió este lunes.

"Caminando hasta el estudio en una linda mañana porteña llegue a un encuentro virtual con mi buen @pintosag (su hermano) a 1.500 KM de distancia y los amigos/colegas de @3musica con distanciamiento social. Compusimos una canción. Grabamos un demo de la misma y nos despedimos con las manos y las caras llenas de felicidad. Es por ahí el nuevo disco", contó en Instagram con una serie de fotos de su trabajo remoto en un estudio de grabación.

Mientras tanto, en Twitter hizo una autocrítica. "Llegué al estudio con lagañas en las ideas y me voy con una canción que nos hizo sentir que siempre estuvo ahí, que nosotros no la oíamos. Era cuestión de prestar atención a los que nos pasaba. No es tarea fácil, pero lo logramos", confesó ante la mirada amorosa de sus fans.

"La conexión intacta. La fluidez. El amor como deidad", sentenció. ¡Lo que se viene!

"Tantos años esperé"

Agradecido por el respeto de sus seguidores, este domingo, día de la Música dedicó varios posteos en Twitter a esta fecha especial. "Lo voy a celebrar recordando UNIVERSO PARALELO - Un concierto sinfónico - a un año de haberlo vivido junto a todos ustedes en vivo y en la distancia. En primer lugar, esta versión que tantos años esperé para poder interpretar en el momento que sintiera adecuado, en un marco especial, y aquellas tres noches, sin dudas, lo fueron", señaló el cantante y se refirió a la canción "Cuando ya me empiece a quedar solo".

"Gracias de todo corazón. Gracias por compartir conmigo, desde hace tantos años, la música que tanto amo hacer", señaló Abel, junto a destacar el apoyo de sus fans a su canción "Piedra libre" que le dedicó a su bebé.

"Los días van por acá"

Tras el nacimiento, Abel Pintos se tomó una pausa para compartir otra foto de su primer hijo Agustín. Agradeciendo el apoyo de sus seguidores y sobre todo, el respeto por la nueva etapa que transita, este lunes sorprendió.

"Los días van por acá. Les dejo un abrazo fuerte, y como siempre gracias por el apoyo de cada día", expresó el cantante junto a dos fotos: una en la que se lo ve en pleno trabajo en el estudio de grabación y otra, con su bebé en brazos. Con el mate en mano y admirando al pequeñito, al que se lo ve rapadito como su papá, y envuelto en una manta liviana, ambos son la postal perfecta y más apreciada por los fans. Ahora, Abel usa la misma gorra con la que se lo vio en una imagen que compartió Ángel de Brito, días atrás, en la que cargaba a un bebé y que fue cuestionada en Twitter.

Los mensajes de amor le llovieron al cantante que le dedicó a su bebé el tema "Piedra libre" que estuvo más de un mes en lo más alto de los charts radiales. Ahora, con un nuevo impulso, volverá al ruedo con más canciones.