¡Viva el amor!: mirá los detalles del festejo de aniversario de Pampita

lunes, 23 de noviembre de 2020 00:00

Pampita y Roberto García Moritán estuvieron tres meses de novios y hace un año decidieron darse el "gran sí" con una boda de ensueño. Este domingo, el empresario decidió agasajar a su mujer con una romántica cena con luz tenue y músicos en vivo.

Violinistas, un camino de velas, una mesa única con menú exclusivo hicieron el clima ideal para que los enamorados celebraran su año de amor.

Mirá algunas de las imágenes que compartieron los protagonistas:

Video emotivo

"Hoy es nuestro primer aniversario. Cierro mis ojos y dejo acariciar mi mente con un año de memorias. Veo besos, muchos besos. Mi amor ¡tus besos!. ¡Sos un mimado!, me decís mientras me envolvés entre tus brazos. ¡El marido más mimado del mundo!", comenzó diciendo Roberto García Moritán en el video que le dedicó a Pampita este domingo.

La pareja estuvo celebrando el primer aniversario de su boda, y el empresario la sorprendió con un tierno video. "¿No te gusto?, me preguntás con seducción mirándome de perfil mientras desfilás tu caminar. Y yo te miro. Siempre te miro. Disfruto tu belleza sin decirte la verdad. Intento disimular lo mucho que me gustás. ¡Me gustás tanto mi amor que me pellizco todas las mañanas para comprobar si es verdad y despierto con vos entre mis brazos. Suave, indefensa, generosa, vulnerable, delicada. Tu piel sobre la mía. Te amo son mis primeras palabras del día. ¿Cómo no me vas a amar?, respondés... si soy tuya. Y yo me derrito de amor".

En poco más de 2 minutos derritió a sus seguidores con una profunda declaración de amor. "Nuestros dedos entrelazados que no nos permiten separarnos, se unieron el primer día para nunca más soltarse. Como si fuera parte un plan de Dios el crearse para estar juntos. ¡Me hicieron para vos!, me decís. Escucho hechizado sin poder de dejar de acariciar tu piel, mirar la profundidad de tu mirada y vibrar de amor con tu sonrisa".

"Ya nunca más vas a estar sola. ¡Sos mi hogar!, me decís. Nos tomamos de la cara suave y delicadamente para volver a besarnos. "Cuidame", me pedís. Yo te juro una y otra vez que doy la vida por este amor. "¿Cómo me conocés?", conozco cada parte de tu cuerpo amor, cada fracción de tu sonrisa, qué hay detrás de tu mirada, el camino de tus lágrimas, el motivo de tus ristas, tus despistes, tus palabras, tus miedos, tus sueños y todo el amor que sos capaz de dar. Hoy cumplimos un año amor, el primero del resto de nuestras vidas", sentenció.