"Recontra mil puntos": Nico Peralta se la jugó por su preferido

lunes, 23 de noviembre de 2020 22:07

Nico Peralta es muy espontáneo y se la juega sin dudar por aquello en lo que confía. El panelista de "Cortá por Lozano" no dudó este lunes en mostrar que ya tiene favorito... para "Masterchef Celebrity". Se trata del exjugador "Turco" García que visitó el programa y él se deshizo en halagos.

"Hola Turquito. La estás rompiendo. Gran candidato y todos queremos que ganes Masterchef. Le ponés todo", dijo mientras lo grababa para sus historias de Instagram. García, con su simpatía, destacó: "La estoy rompiendo. Pero está difícil que gane. Voy a hacer lo posible".

En tanto, en su perfil compartió una fotaza: "A mí me cae recontra mil puntos el Turco pero ¿qué piensan? ¿Será el @turco_garcia7 el ganador de #MasterChefCelebrity? Gran candidato, aporta alegría y hoy en @cortaxlozanofan nos hizo matar de risa. Alta placa con el embajador @marcelopolino en este lunes feriado en vivo".

¿Le traerá suerte al Turco?

"Es mi pollo"

Dolli Irigoyen tuvo un gran desempeño en el reality "Masterchef Celebrity" al llegar como reemplazo de Germán Martitegui que contrajo coronavirus. Esta semana saldrán sus últimas participaciones y antes de su despedida, estuvo en "La Peña de Morfi".

Gerardo Rozín le pidió que hiciera una evaluación de los participantes y ella no se guardó nada. "Fede Bal es un mañoso. Siempre dice: "a mí no me sale; esto no es así". Es muy caprichoso", disparó la chef. "Es insoportable" agregó filoso, el embajador Marcelo Polino.

Sobre Claudia, agregó "es una grande de la vida. Todo lo que hace lo hace bien; acepta los consejos. Le falta tomar más decisión en el juego". Pero cuando llegó el turno de hablar del "Turco García", se sinceró: "es un personaje, un luchador que se recicla todo el tierno. Es disciplinado, por como viene del deporte; eso le juega a favor. Es mi pollo, sí lo dije y lo digo, total ya me voy. Él tiene una actitud increíble".

La consulta siguió y en la lista estaba Analía Franchín: "ella cocina y es una gran jugadora, no hace migas con los demás. Si tiene que pelear, no va a regalar ninguna pizca". Polino acotó que "es la villana y le viene bien. No se lleva problemas a la casa. La sabe hacer".

Después le llegó el palito a Boy Olmi: "es un seductor, Un romántico. Pero no le gusta trabajar bajo presión y sufre cuando alguien se va. ¿A qué vino? Hay que jugar", expresó Dolli. Para el final, Belu Lucius tuvo premio: "es buena cocinera, buena compitiendo y le pone onda. Tiene mucha gracia, en sus caras y comentarios. Le aporta mucho al programa".