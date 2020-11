Paulo Kablan cumplió 50 años y lo festejó en Flor de Equipo

lunes, 23 de noviembre de 2020 16:28

Paulo Kablan atraviesa un buen momento laboral. Este año tuvo una buena presencia en Cortá por Lozano y en noviembre dio el salto a la mañana con Flor de Equipo, ambos productos de Telefe.

En este contexto, su cambio de compañeros no fue fácil pero de a poco se va adaptando y va encontrando su lugar. Si bien su especialidad son los policiales, su perfil mediático le permitió abordar otros temas y abordar diferentes opiniones.

Este lunes, junto a ese equipo festejó sus 50 años y lo hizo con un breve festejo que se dio hasta con torta incluida. El periodista recibió una torta frutal de regalo con una bengala, la cual se acercó incluso para "soplar" al momento de pedir los tres deseos y desató las bromas y risas de sus compañeros.

El festejo fue en el momento del pase entre Flor de Equipo y el Noticiero con Germán Paoloski, y en este escenario su amigo Mauro Szeta le deseó felicidades y se desencadenaron las bromas por la falta de un regalo pensado por él.

"Se lo criticaba que no hablaba y mirá", señalaron entre bromas haciendo referencia a Paulo con sus inicios en el programa.

Por su parte, Milva Castellini confesó que ella le regalaría una sunga fluor y él no dudó en confesar entre risas: "con tal de firmar el contrato me lo pongo". El periodista bromeó con la continuidad en el programa y no faltaron las bromas de su ex compañero panelista.

El 4 de noviembre pasado, Verónica Lozano anunció la salida de Paulo de su programa. Entre broma y broma lanzó el picante refrán: "el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen". Luego le deseó mucho éxito en el nuevo camino y expresó que se lo va a extrañar.