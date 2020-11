Mariana Nannis criticó a Sofía Bonelli y ella reaccionó: "me tendrá envidia"

lunes, 23 de noviembre de 2020 16:00

"Me tendrá envidia". Con esas palabras Sofía Bonelli apuntó contra Mariana Nannis después de una serie de publicaciones que trascendieron en las redes sociales y que serían de autoría de la ex mujer de Claudio Paul Caniggia.

Según difundió Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) la madre de Charlotte cree que Bonelli se operó en Chile en 2013, "se la cortó" y que por eso Oscar Ruggeri le dice La Cacho. Luego compartió una serie de historias de Instagram en las que ataca a Sofía por sus cirugías y destaca que se le nota "la nuez".

Al escuchar estas palabras, la actual pareja del exjugador de fútbol, respondió y lamentó que la rubia haya caído en ese tipo de críticas. "Va a inventar cualquier cosa, si se la pasa tirando mierda todo el tiempo", explicó en una comunicación telefónica que mantuvo al aire en vivo en el programa con Ángel de Brito.

"No se por qué se la agarra tanto conmigo (...) me despierto con todo lo que me mandan, respondo por la buena onda pero está loca, es cualquiera (...) las cosas entre ellos está todo mal, el abogado Fernando podría contestar mejor que yo", expresó Bonelli.

Luego indicó: "contra mi ella siempre va a ir. Si fuera otra chica la mataría igual". Y señaló que ambas no se conocen personalmente y todo es mediático: "ella no me conoce a mi, yo no la conozco, no tiene idea de mi familia".

Finalmente reconoció que pasó varias veces por el quirófano pero no por el motivo que Mariana Nannis dice sino que se operó los pechos, la nariz y se hizo las abdominales: "me operé las abdominales y me encanta como me quedaron, puedo decir todo lo que quieran".

"A él le parece patético, le da vergüenza. Viste cuando te da vergüenza ajena porque una mina de edad haga esto (...) hay cosas que te bajan como mujer y es vergonzoso", finalizó.