Darío Barassi encontró una víbora en su casa

lunes, 23 de noviembre de 2020 11:12

Tremendo susto pasó Darío Barassi este domingo después de que descubrió un "intruso" en su vivienda. El conductor de "100 Argentinos Dicen" (El Trece) encontró al lado de la mesa una víbora que se movía lentamente.

En medio del asombro por la "aparición" sacó el celular y grabó la escena que luego compartió en su stories de Instagram. Allí publicó un breve video donde expresa que no puede creer lo que estaba registrando para la red social.

"No es verdad, decime que esto no es ciero, ¡fuera!", se escucha a Barassi gritar cuando ve la serpiente de un tamaño chico desplazarse por el piso en una zona que no se logra apreciar bien dónde es.

Si bien todo indicaría que es la zona al aire libre de su casa en Nordelta, él no lo aclaró ni explicó qué ocurrió después de encontrarla si la atrapó, la mató o se escapó.

En agosto pasado, Barassi dejó con su familia el departamento que alquilaban y se fueron a vivir a una casa en un barrio privado. Las imágenes del lugar las comparte en varias ocasiones en las redes sociales donde se lo ve al lado de la piscina y rodeado de los juguetes de su hija.

Además dejó ver que en el interior de la vivienda tiene asegurada las escaleras para que su hija no baje sola y sufra algún accidente. Y fuera de la casa está rodeado de espacios verdes, donde hay jazmines y mucho espacio para compartir en familia.