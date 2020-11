¿Qué fue de la vida de Cumbio?

domingo, 22 de noviembre de 2020 20:15

Si te acordás de Cumbio, lo más probable es que ya estés empezando a peinar una que otra cana. Es que fue un boom entre los adolescentes en plena época de fotolog hace alrededor de doce años.

Mucho antes de la llegada de Instagram, Agustina Vivero, conocida como Cumbio logró hacerse famosa gracias a la plataforma que dio vida a la cultura flogger. Supo tener miles de seguidores quienes se agolpaban en el Abasto para conocerla.

Podría ser considerada como la primera influencer digital de la Argentina e incluso recibió un Martín Fierro Digital bajo ese título.

"Lo más copado era que desde la computadora de tu casa, desde tu habitación tenías llegada a 300 mil personas que en ese momento era increíble. Hoy mucha más gente tiene acceso a las redes desde el smartphone, pero en ese momento Fotolog no estaba en los celulares", contó hace algunos meses a DiarioShow.

Sacó línea de esmaltes, perfumes, un libro, y hasta fue entrevistada por el New York Times, pero ¿qué fue de su vida?. "Cuando se estaba apagando la moda del Fotolog me encontraba que me llamaban mucho los canales, y no tenía nada piola para contar. Entonces dije que me iba a tomar un tiempo para estudiar, dedicarme a mi carrera y me puse a trabajar a full", recordó.

"Me di cuenta que me interesaba la comunicación digital, era lo que se me daba bien, lo que me gustaba y empecé a trabajar con artistas. Todo eso hizo que no me quedara tanto tiempo para mí, para estar delante de la cámara y tampoco era lo que más me interesaba ni me llamaba la atención".

Fue así que junto a su equipo lleva las cuentas de distintas marcas y famoso como Mariano Iúdica, Jorge Rial, Silvina Luna, Pamela David y Romina Pereiro.

En lo que respecta a sus redes personales, en Instagram cuenta con 75 mil seguidores.