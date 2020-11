La tristeza de Romina Pereiro en PH: "no es fácil ensamblar familias"

domingo, 22 de noviembre de 2020 00:04

"No quería llorar". Con esas palabras y lágrimas en los ojos que no pudo contener, Romina Pereiro quedó envuelta en llanto en PH, Podemos Hablar (Telefe). La esposa de Jorge Rial dejó que sus lágrimas fluyeran después de ver un video del casamiento que proyectaron en el programa de Andy Kusnetzoff.

En las imágenes se vio el momento romántico que vivió con el conductor de Intrusos en la boda, donde estuvieron los hijos de ambos como una gran familia.

"Dije no voy a llorar, no voy a llorar y un poco es de felicidad pero no es fácil. Hay amor, no es fácil ensamblar familias", expresó Pereiro secándo sus lágrimas y agregó: "hay historias previas que no tiene que ver con Jorge que trato de acompañar".

"Les arruiné el programa", dijo la nutricionista al intentar dejar de llorar. Después de una pausa confesó: "la foto del final me mató, es una mezcla de emociones".

"Me impactó. Nos casamos con muchas ganas de que la familia se ensamble naturalmente, tratamos de no forzar. Los dos veníamos con otras historias y las edades de las chicas son muy diferentes. Las mías, muy chiquitas y las de él, más grandes. Tuvimos momentos muy buenos, y otros no tanto y trato de no tocar personalmente", explicó.

Foto: La Nación

Luego resaltó que "hay mucho amor" entre ambos y "el amor siempre va a estar". "A mi me pasa que vengo con una familia donde el vinculo entre todos es muy fuerte, nos vemos, nos juntamos a comer asado (...) es un vínculo que cuando estás en familias, estas seguro".

Pereiro subrayó que ella se crió "con que la familia es lo más importante, el amor es lo más importante" y por eso siente que "cuando hay amor todo termina ganando, las mentiras o lo que haya adelante, con el amor se sale adelante".

La declaración de la mujer de Rial llegó en un momento bastante complicado de la familia con denuncias de Morena Rial en contra de ella y su padre y una relación que parece quebrada en la familia.

La indignación

Romina también se mostró indignada por una situación que vive a diario, especialmente en las redes sociales. En el segmento Punto de Encuentro confesó que le molesta que le saquen mérito a lo que ella hace y recaiga todo en Jorge Rial.

"Siempre tuve un perfil bastante bajo en redes sociales pero a partir de mi relación con Jorge (Rial) explotó todo, entonces el acoso es más importante por momentos", señaló la morocha y agregó: "nos peleamos y después nos entendemos y demás pero a mí lo que más me molesta es cuando me dicen… estuvo un año escribiendo un libro.. Rial te compró el libro para que editaras tu libro".

"Da bronca porque pensás por qué una mujer que se esfuerza, que estudió, tiene que depender del hombre que tiene al lado. Si me ha abierto puertas, muchísimas y es así pero yo ya trabaja desde antes y no dependo de él para sacar un libro", finalizó.