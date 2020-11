El Dipy y el dolor por la muerte de sus amigos: "nunca les pude decir que los amaba"

domingo, 22 de noviembre de 2020 00:00

Este sábado, el Dipy estuvo invitado a PH y conmovió con sus declaraciones sobre su infancia y juventud. Andy preguntó quiénes habían sufrido en su niñez y el cantante dio un paso hacia adelante para contar su historia.

"Nací en Gualeguaychú y vine con mis viejos a Buenos Aires a buscar una vida mejor y se encontraron con nada. Vivíamos de prestado en casas de conocidos, hasta que entraron a trabajar a una fábrica y se pudieron comprar un lote y comenzaron a edificar. Pusieron un autoservicio y salieron adelante", comenzó.

Minutos antes había contado cómo comenzó grabando sus canciones en su baño en donde tenía buena acústica. "Vi a mis viejos calentar la yerba al sol para que yo coma. No es nada del otro mundo para la gente que puede estar mirando la tele desde un barrio. A veces me dicen que me fui del barrio. Lo llevo en el corazón pero quiero progresar. El barrio se lleva en la sangre, y de mis viejos me llevo el trabajo. Se levantaban a las 3 de la mañana para laburar", agregó.

Grandes pérdidas

Más allá de su historia familiar, recordó otros episodios muy dolorosos. "Fallecieron tres amigos del alma que los extraño un montón. Al primero que falleció no le pude decir que lo quería, por esta cuestión machista de los hombres".

"El primero en fallecer fue descalzo a meter sus zapatillas en el secararropas y se electrocutó, cuando la descarga lo soltó se golpeó en la cabeza y murió por eso. Cuando lo vi en el cajón le hablaba y le decía, boludo, cómo nunca te dije que te amo. Son cosas que me quedaron. Aunque digan que pasaron muchos años, no importa, éramos amigos de la infancia y verlo así fue muy doloroso. Estoy muy cerrado en la amistad con cualquier persona. Después de que se murieron dos amigos más me cerré", sentenció.