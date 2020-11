Ángela Leiva publicó una romántica foto con su novio

domingo, 22 de noviembre de 2020 00:00

Está felizmente de novia sin embargo, en muy pocas ocasiones publica fotos o videos con él en las redes sociales. Este sábado en la noche, fue la excepción. Ángela Leiva compartió con sus seguidores una romántica foto con su novio Martín Echarte.

Su flamante pareja es quien toca el trombón en la banda de ella y tiene muy bajo perfil. Sin embargo, cada vez que comparten una foto juntos se los ve muy enamorados.

Eso ocurrió con la imagen que subió ella a su cuenta de Instagram donde tiene más de 800 mil seguidores. En la ocasión posteó una foto en la que se lo ve apoyado en su hombro con una enorme sonrisa. Junto a la foto escribió: "tu amor me hace tan bien" y rápidamente sumó más de 28 mil Me Gusta en una hora.

En septiembre pasado, Leiva presentó a su novio en el Cantando 2020. El joven fue a verla actuar por primera vez personalmente al estudio y le "llovieron" las preguntas de Ángel de Brito.

"A veces la veo en casa y me pone nervioso. En casa la veo", confesó el músico que se veía algo nervioso. Unos días antes, había sido el cumpleaños de ella y él destacó que le había regalado una mochila para esa fecha porque era lo que ella necesitaba y le pedía.

"Me parece que sí la está usando (...) ella me dijo que necesitaba una mochila", señaló Martín a lo que Ángela aclaró: "no me gusta que me sorprendan con los regalos sino que me gusta elegirlos".

Luego la cantante contó que quien dio "el primer paso" fue ella porque "él es muy tímido, no se cómo está hablando ahora". "Dije 'basta no aguanto más'", recordó sobre el día que lo encaró y agregó: "fue sutil, porque uno está trabajando, abajo del escenario charlábamos y hubo contacto visual".