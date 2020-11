"Sangre, hueso y los niños gritaban", el doloroso recuerdo de Gime Accardi

sábado, 21 de noviembre de 2020 00:00

Gimena Accardi sorprendió a sus seguidores este viernes con un vivo en Instagram y se animó a responder las preguntas más insólitas que le hicieron sus fans. En medio de risas y chistes, una de ellas involucró recordar un momento con sangre y mucho dolor.

La anécdota la comenzó a recordar cuando le preguntaron sobre la cicatriz que tiene en su mentón, a lo que aclaró que "no es una sino tres", las marchas que le quedaron por diferentes situaciones que vivió.

"Esta me gusta", indicó Gime al leer la pregunta y comenzó con su relato. "La primera me la hice en mi cumpleaños de 8 años, cuando estaba en un saloncito con mis compañeros del colegio", comenzó relatando la actriz.

Fue entonces que al momento de soplar las velitas y comer torta, todo ocurrió. "No me gusta lo dulce, siempre fui más de lo salado, entonces soplé las velitas y salí corriendo porque no quería comer torta. Fui con tres amiguitas más que teníamos zapatitos, me patiné y me caí de lleno a piso", recordó al detallar que pegó con su mentón.

"Me abrí la pera, sangre, hueso y los niños gritaban y mis padres tipo ¡Oh no!. Mi papá me agarró en brazos con un amigo y me llevó al Hospital Durán. El médico le dijo que se cruzara al kiosco y comparara un pegamento, volvió con el pegamento y me pegaron la pera. Después volví al cumplaños con un dolor de mandícula que ni les cuento", señaló entre risas.

Sobre las otras veces que se lastimó señaló que la segunda vez ocurrió mientras patinaba en Mar del Plata y la tercera a los 11 años cuando se lastimó y le dejaron la cinta adentro. ¡Qué dolor Gime!