"¿Qué, me van a llevar preso?", la furia de Oscar Mediavilla con Las Primas

sábado, 21 de noviembre de 2020 00:00

Esta semana, Flor Torrente cantó en la pista del Cantando 2020, nada menos que la conocida canción "Saca la mano, Antonio" del conocido grupo "Las Primas" y una gran polémica se desató con el jurado.

Sin imaginar que las autores del popular tema iban a opinar sobre los dichos de Nacha Guevara y Oscar Mediavilla, lanzaron filosos comentarios y hasta los acusaron de discriminación.

Este viernes, Ángel les comentó lo que las cantantes habían opinado sobre sus devoluciones y sin pelos en la lengua, el productor y la artista aclararon los puntos.

"En lo que a mi me toca, yo no tengo absolutamente nada que ver. Esto viene a cuento porque dijimos que no nos gustan Las Primas", lanzó el jurado. "Se sintieron discriminadas", le aclaró De Brito.

"No, la discriminación es otra cosa. No es peyorativo, yo puedo decir que tal grupo no me gusta. Es un problema que tendrán que resolver con su terapeuta, yo no fui despectivo. En esa época yo tocaba Rock and Roll, es imposible que a mi me gusten Las Primas", agregó enojado.

"En esa época yo cantaba Benedetti, imaginate". lanzó Nacha Guevara, apoyando a su compañero. "Ellas cantaban 'Sacá la mano, Antonio'. Nosotros hablábamos de la represión, de los desaparecidos en la represión, eran épocas difíciles, no es joda esto. Y ahora meterme en un lío, ensuciarme a mi en cosas que no tengo nada que ver, no me manejo en este tipo de situaciones", reiteró con furia.

En ese escenario de tensión, Mediavilla finalizó señalando "¿Qué, me van a llevar preso porque diga que no me gusten Las Primas?". "Se quieren colgar para salir a decir algo", concluyó.