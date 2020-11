Yanina Latorre cruzó a Jorge Rial: "vos abandonaste a tus hijas"

viernes, 20 de noviembre de 2020 14:36

"Cosechas lo que sembras". Con esas palabras, Jorge Rial opinó sobre el escándalo que se desató entorno a Lola Latorre y el cruce con Nacha Guevara en el Cantando 2020. La participante del certamen fue duramente tratada por la jurado y al día siguiente su madre amenazó con la no continuidad de su hija en el concurso.

“Laburás en este medio, de la manera que labura Yanina, es cosechar lo que sembrás. Ahora, exponer a tu hija a mandarla ahí... A mí me ha pasado un par de veces, yo me puse firme y dije 'no'. Más allá de que la decisión es personal. Ahora si venís y me preguntás como padre, te digo que no”, confesó el conductor de Intrusos.

Al escuchar las palabras de él, este viernes Yanina salió a contestarle con los tapones de punta. "Yo no soy como Jorge, que es un papá abandónico", comenzó lanzando sin filtro Latorre.

"Jorge ahora se casó y está en contra de la hija, Morena, como le pasó cuando estaba con Agustina Kämpfer. Yo siempre estoy del lado de mis hijos. Si mañana me separo de Diego y estoy con un tipo, en la primera de cambio que se mete con mis hijos, va afuera. Yo soy madre y después soy persona", agregó en Los Ángeles de la Mañana, LAM (El Trece).

La angelita indicó que "cada vez que hay un quilombo" Jorge Rial "llama a todos los canales y productoras para que no pasen el tema con Morena".

"Yo me fumé estoica que todo el mundo hable de Lola, así que a mí no me des ejemplos de paternidad. Mi hija no levanta cajas en el puerto, es una chica digna, educada, va a la facultad todos los días, intentó este camino y gracias a Dios ya tiene un nuevo laburo. No me rompas los huevos, Jorge. Vos sos padre como vos querés y yo soy madre como puedo. Te aclaro que entre maternidad y paternidad, vos y tu exmujer se mandaron más cagadas que nadie con esas dos pibas", señaló Latorre.

"Los adultos tenemos que hacernos cargo de nuestros hijos hasta el día de nuestra muerte. Cada vez que Lola se equivoca, la voy a ayudar. Nacha no tiene derecho, a los 80 años, de tratar así a enseñarse con una chica de 19. Yo no considero grande a Lola, vos abandonaste a tus hijas cuando eran chicas. Me tiene harta Rial, ahora se la agarra con Lola. ¡Por favor!", finalizó.