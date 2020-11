Patricia Sosa sobre la bragueta baja de Oscar Mediavilla: "no me gusta que lo carguen así"

viernes, 20 de noviembre de 2020 01:20

Todos los viernes en la madrugada, Patricia Sosa comparte unos minutos con sus seguidores vía Instagram live. Esta vez lo hizo promocionando su show que será por Streaming y en ese contexto se llevó una sorpresa. Sus fans comenzaron a llenarla de preguntas sobre el blooper que Oscar Mediavilla protagonizó en el Cantando 2020.

Este jueves en la noche, la cantante no vio el certamen en el que participa su marido como jurado y los seguidores le explicaron que él había sido captado por la cámara con el cierre bajo del pantalón.

"Bueno que va a ser.. es así, puede pasar, tampoco es para tanto", señaló en un principio la cantante minimizando lo ocurrido y siguiendo, como si nada, con la la lectura de un cuento corto.

Luego, la hija de ambos, Marta se conectó y ella le preguntó: "¿viste el programa hoy?, ¿tu papá tenía la bragueta baja?". La joven le dijo que sí y rápidamente Patricia cayó en sí de lo que había ocurrido.

"Nooo... ¿lo enfocaron de abajo para arriba?", le preguntó sorprendida a lo que su hija respondió: "sí, tenía el cierre abierto. Y lo enfocaron así. Cuando lo dijeron, que tenía la bragueta baja. Buscaron la imagen y la congelaron así".

"Eso ya es un límite", respondió Patricia intentando conjugar en su rostro la risa por lo ocurrido pero también la molestia que le generaba saber que él vivió esta situación.

"Pobre Oscar, y ¿lo dejaron congelado? (...) no me gusta que lo carguen así (...) ¡¡¡pobre!!! ¿pasó vergüenza?", exclamó y preguntó Patricia una y otra vez, cerrando luego el tema a la espera de que él volviera a casa para charlar bien de lo que ocurrió.

El blooper

Una situación desopilante se vivió en la noche de este jueves en el Cantando 2020. Sucedió minutos después de que se hiciera la presentación del jurado, cuando la cámara filmó a cada miembro del tribunal antes de empezar las rondas de competición. Tras enfocar de abajo hacia arriba a Oscar Mediavilla, como ocurre en todas las galas, esta vez estallaron las redes sociales: ¡Tiene la bragueta abajo!

Sin embargo, el programa continuó como si nada hasta que Moria intervino y le indicó a su colega lo que estaba ocurriendo. En ese momento, él advirtió lo que estaba pasando y remedió rápidamente la situación.

"Perdón, perdón. Me acaba de avisar Gustavo Moro que cuando presentaron al señor Mediavilla tenía la bragueta abierta", comenzó explicando Moria sin poder aguantar la risa.

Ante este escenario, Mediavilla explicó lo que había ocurrido: "me acomodé la camisa y me olvidé la bragueta. Igual mi mamá me enseñó desde chiquito que siempre hay que estar listo para cualquier evento".