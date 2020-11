Oscar Mediavilla salió con la bragueta abierta en el Cantando y estallaron las redes sociales

viernes, 20 de noviembre de 2020 00:00

Una situación desopilante se vivió en la noche de este jueves en el Cantando 2020. Sucedió minutos después de que se hiciera la presentación del jurado, cuando la cámara filmó a cada miembro del tribunal antes de empezar las rondas de competición. Tras enfocar de abajo hacia arriba a Oscar Mediavilla, como ocurre en todas las galas, esta vez estallaron las redes sociales: ¡Tiene la bragueta abajo!

Sin embargo, el programa continuó como si nada hasta que Moria intervino y le indicó a su colega lo que estaba ocurriendo. En ese momento, él advirtió lo que estaba pasando y remedió rápidamente la situación. Sin embargo, todo el momento llamó la atención de Ángel de Brito y Laura Fernández que preguntaron qué ocurría, por qué la complicidad entre ambos miembros del jurado.

"Perdón, perdón. Me acaba de avisar Gustavo Moro que cuando presentaron al señor Mediavilla tenía la bragueta abierta", comenzó explicando Moria sin poder aguantar la risa.

En ese momento Oscar reconoció que tenía "muchos mensajes" en su celular y Ángel intervino con una broma: "después me negás lo del camarín".

"¿Fuiste al baño apurado y te olvidaste?", preguntó Laurita y Moria agregó: "no sabes toda la gente que nos escribió, no puedo creer, te quiero".

Ante este escenario, Mediavilla explicó lo que había ocurrido: "me acomodé la camisa y me olvidé la bragueta. Igual mi mamá me enseñó desde chiquito que siempre hay que estar listo para cualquier evento".

Oscar confesó que su ropa interior era de color rojo y cerró el tema destacando: "la gente acá me dice cosas, que no quiero contarlas, pero que hablan muy bien de mi".

Después del tremendo blooper que protagonizó, y que lo repitieron una y otra vez en el programa, las redes sociales estallaron. En twitter, los comentarios se multiplicaron destacando el buen humor del esposo de Patricia Sosa ante semejante situación.

Que onda Óscar Mediavilla con el cierre bajo JAJAJAJAJJA, ÉL ES TODO LO QUE QUIERO SER — Fogenman (@Victoria__Diazz) November 20, 2020

lloro mediavilla con la bragueta baja forma parte del 90% de los viejos — claudia villafañe (@fag0s_) November 20, 2020

Quien le escribió a moria que mediavilla tenia el cierre abierto?#cantando2020 pic.twitter.com/UZm3BJUycJ — misael navas (@misael_666) November 20, 2020

Lo primero que dije cuando lo ví, la braguetauD83EuDD23 mediavilla, se te va a volar el pájaro — Lorenlay uD83CuDF3Asimple, simpática pero no te abusesuD83CuDF3A (@sweetloren3) November 20, 2020

Jajajjajajajaja pobre Mediavilla



Dejate de joder, nadie se dio cuenta de producción, lo dejaron a propósito #Cantando2020 — Cuerva (@cuerva_troll) November 20, 2020

JAJAJAJA YO SABÍA QUE LA TENÍA ABIERTA. Pero no quería twittear que Mediavilla tenía la bragueta abierta y quedar como desubicada ahre — ?AriiuD83EuDE70?// uD83CuDFB8 (@pegaso_rosado28) November 20, 2020