"No siempre estoy con ganas", Catherine Fulop habló sobre su esfuerzo

viernes, 20 de noviembre de 2020 17:33

Después de que el coronavirus la golpeara a ella y a su familia, tiempo en que no la pasó bien pero que después recompensó con la vuelta de su hija Oriana tras meses sin verla, Catherine Fulop no aguantó y le contó a sus seguidores sobre sus esfuerzos diarios.

Divertida y carismática, la actriz y modelo tiene acostumbrados a sus fans a mostrarles momentos de su vida cotidiana, siempre con mensajes positivos. Sin embargo, esta vez apostó a una reflexión más profunda para motivar a todos a no decaer.

"No siempre estoy con ganas de entrenar, lo que si sé es lo bien que me hace... me concentro en mi objetivo y no me detengo", comenzó escribiendo Cathy junto a un video en el no habló pero a través del cual mostró una rutina de entrenamiento.

"No se como explicárselos pero sé que lo voy a lograr y voy a ser más fuerte. CONSTANCIA Y VOLUNTAD en tu entrenamiento, podría desearles suerte pero no se trata de eso!!! Vamos tú puedes!!!", incentivó con las imágenes de fuertes ejercicios.