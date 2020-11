Darío Barassi lo confesó: "me molesta cuando me presentan como humorista"

viernes, 20 de noviembre de 2020 00:56

Sincero y abierto. Así se expresó este jueves en la noche Darío Barassi en una nota para el Mozarteum Argentino Filial San Juan. El actor habló de todo, desde su infancia hasta lo que sintió en la pandemia, cuando la cuarentena le truncó varios proyectos laborales.

"Siempre me molesta cuando me presentan como humorista porque esencialmente soy actor. Me gusta definirme como actor desde lo laboral", expresó Barassi en la nota que se desarrolló vía Instagram.

Luego indicó que está "atravesado" por sus dos mujeres: "soy un enamorado de mi mujer y padre de la mejor beba del mundo. Soy un tipo muy pasional". En este contexto confesó que "Barassi es como una versión potenciada de lo que es Darío".

"No soy todo el tiempo simpático, soy obsesivo, fanático del orden, del cronograma, de la estructura. No me gusta que caigan sin avisar, que me cambien los planes. Si la visita es a las 21.30 es a las 21.30 y si caen 21.15 la cosa se complica. Soy un hombre muy estructurado. Se que parezco relajado pero no", señaló subrayando que "hay momentos" que se puede relajar "pero en la realidad soy estructurado".

Por otro lado, destacó que los primeros meses de la pandemia vivió como "un cinbronazo" porque "tenía un año con mucha proyección actoral" y todo quedó truncado, como le ocurrió a muchos artistas de la Argentina.

"Estaba haciendo una obra de teatro que venía funcionando bárbaro. El año venía muy bien en lo laboral. Se frenó todo. El trabajo de los artistas es uno de los rubros más golpeado, hasta el día de hoy está complicado. Tuve un bajón, mi mujer es psicóloga y estaba atestada con eso", explicó.

"Estuve dos meses y medio muy bajón y volví a terapia. Luego me reinventé", destacó subrayando que su mujer fue un pilar en el proceso de salir adelante y aconsejó que "con quien sea o solo, encuentren un resguardo porque eso es salvador". Y en ese contexto es que su bebé también cumplió un rol importante porque por la cuarentena pudo "estar muy presente como papá".

"Escribí algún unipersonal (...) me puse a laburar sobre eso. Creo en la autogestión. Me puse a generar algo para post pandemia (...) y en el medio apareció '100 Argentinos Dicen', que fue sanador. De vuelta el maquillaje, las luces y por suerte quedé. Fue con un casting y ahora estoy disfrutando del programa que es un éxito", señaló.