¿Se val del Cantando 2020? Ángela Leiva habló tras el escándalo de la fiesta callejera

lunes, 2 de noviembre de 2020 13:58

Este fin de semana, Ángela Leiva quedó envuelta en una polémica en las redes sociales. La cantante había compartido un video en su historia de Instagram donde se ve a mucha gente festejando en una peatonal en Palermo.

Rápidamente las redes sociales estallaron porque la intérprete de “Amiga traidora” había dado positivo en coronavirus y muchos apuntaron a que ella fue a esa fiesta callejera que filmó. En el video se ve a un grupo de personas bailando en la calle pero como algo armado espontáneamente en el momento y no del tipo fiesta privada.

Este lunes, la participante del Cantando 2020 pasó por Los Ángeles de la Mañana, LAM, y habló del escándalo que se desató a partir de ese material compartido. "Si andar caminando en la calle libre es un delite, y bueno", comenzó expresando a tono de humor al ser consultada por Ángel de Brito.

"La gente flashea enseguida, las redes sociales son tremendas", agregó y luego señaló que "hace poco tiempo" está "incursionando en Instagram" y ahora desde que está en el programa lo hace en Twitter.

"Fuimos a comer a Palermo, y en una esquina frente a la plaza Serrano, que me encanta comer en el bar de la esquina, vi toda la gente (...) Me emocioné y dije 'que lindo que la gente se esté divirtiendo' porque la gente se estaba divirtiendo. Lo subí a mis historias y me fui a comer a otro lado por la cantidad de personas que habían ahí", explicó Leiva.

Luego destacó que piensa continuar en el Cantando 2020 y no dar un paso al costado como pidieron en las redes sociales.

"Esos son los otros participantes que no quieren que sigas", dijo con humor Ángel de Brito y aseguró que son uno de los mejores en el certamen.

Este martes, Ángela y Brian cantarán en su regreso a la pista después de haber superado el coronavirus.